Выбран застройщик, который построит новый жилой район за 17 млн евро

По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, решение в пользу NOBE было принято не только из-за действительно сильного предложения, но и также на основании опыта прежнего успешного сотрудничество при строительстве жилых районов Тискреоя, Табасалу Коду, Луккаранна и Уус-Ярвекюла. „В случае нового жилого района, выбор строительной фирмы-партнера – это важное стратегическое решение, и хорошая цена никогда не являлась для Invego единственным аргументом. Мы хотим строить для людей дома также рачительно, как строили бы для себя, поэтому мы считаем очень важным, чтобы строительная фирма придерживалась таких же ценностей“, – подчеркнул Вяхи.

Директор по строительству и член правления NOBE Прийт Ниголс также считает многолетнее сотрудничество удачным во всех отношениях. „Мы с Invego одинаково смотрим на создание целостной жилой среды, благодаря этому взаимопониманию и доверию обеспечивается как хорошо отлаженный процесс строительства, так и высокое качество конечного результата“, — сказал Ниголс.

Жилой район общей площадью 30 000 квадратных метров, который будет построен рядом с сосновым парком в центре Кейла, спроектирован с учетом ценности парковой зоны и прежнего озеленения. „Дома Кейла Паргикодуд будут построены так, чтобы они вписались в лесную зону как единое целое, создавая приятную целостную жилую среду и обеспечивая жильцам достаточно приватности“, — пояснил Вяхи.

Жилой район Кейла Паргикодуд будет состоять из шести многоквартирных домов энергетического класса A. Всего в них будет 120 квартир с балконами и террасами. В квартирах будет от одной до пяти комнат. Район Кейла Паргикодуд проектирует архитектурное бюро Apex Arhitektuuribüroo.