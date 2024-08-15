EfTEN продал здание Hortes в Ласнамяэ – компания задолжала сотни тысяч евро арендной платы

В июле фонд дал Hortes 30 дней на погашение задолженности по арендной плате в размере 250 000 евро. По состоянию на конец июля арендатор не выплатил долг, а 13 августа фонд заключил договор купли-продажи недвижимости в Tähesaju. Hortes прекратит свою деятельность в торговом парке Tähesaju 13 сентября.