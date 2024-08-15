Недвижимость
15.08.2024, 12:48

EfTEN продал здание Hortes в Ласнамяэ – компания задолжала сотни тысяч евро арендной платы

 
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Дочерняя компания EfTEN Real Estate Fund продала недвижимость в торговом парке Tähesaju, где сейчас находится задолжавший компании арендную плату садовый центр Hortes, пишет dv.ee.

Об это компания сообщила фондовой бирже.

Объект купила компания Kinnisvara Info, которая разместит там Konverter Sisustuskeskus.

В июле фонд дал Hortes 30 дней на погашение задолженности по арендной плате в размере 250 000 евро. По состоянию на конец июля арендатор не выплатил долг, а 13 августа фонд заключил договор купли-продажи недвижимости в Tähesaju. Hortes прекратит свою деятельность в торговом парке Tähesaju 13 сентября.

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