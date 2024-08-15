15.08.2024, 12:48
EfTEN продал здание Hortes в Ласнамяэ – компания задолжала сотни тысяч евро арендной платы
Об это компания сообщила фондовой бирже.
Объект купила компания Kinnisvara Info, которая разместит там Konverter Sisustuskeskus.
В июле фонд дал Hortes 30 дней на погашение задолженности по арендной плате в размере 250 000 евро. По состоянию на конец июля арендатор не выплатил долг, а 13 августа фонд заключил договор купли-продажи недвижимости в Tähesaju. Hortes прекратит свою деятельность в торговом парке Tähesaju 13 сентября.