15.08.2024, 14:33
Шестимесячный Euribor вновь опустился ниже отметки в 3,4%
ФОТО: | Shutterstock
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, во второй раз за последние восемь дней опустился ниже отметки в 3,4%, пишет rus.err.ee.
По положению на 14 августа ставка составляла 3,397%. 6 августа она была еще ниже - 3,397%. В промежуток между двумя указанными датами шестимесячный Euribor был выше 3,4%.
На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.