Шестимесячный Euribor вновь опустился ниже отметки в 3,4%

По положению на 14 августа ставка составляла 3,397%. 6 августа она была еще ниже - 3,397%. В промежуток между двумя указанными датами шестимесячный Euribor был выше 3,4%.

На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.