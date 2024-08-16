Производитель модульных домов: кризис - это хорошо!

Кризис в Скандинавских странах, где свои услуги активно предлагали эстонские компании модульных домов, привел к тому, что конкуренция на эстонском рынке за последние годы выросла в несколько раз. „Падение на скандинавском рынке спровоцировало возвращение всех этих предприятий на родину, где они планировали пережить это сложный период“, - рассказывает владелец и руководитель производителя модульных домов Soome maja OÜ Симо Сёэдор.

В Скандинавии у тебя могут быть большие цифры и заказы, но в Эстонии, по словам предпринимателя, для клиента это не имеет значения. „Эстонский клиент - самый сложный и требовательный клиент. Но если удается заручиться его доверием, и он начинает тебя рекомендовать, то это лучшее, о чем можно мечтать“, - поясняет он, почему приходить в Эстонию в кризис - плохая затея.