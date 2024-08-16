Недвижимость
16.08.2024, 14:22

Шестимесячный Euribor упал до самой низкой с 11 апреля 2023 года отметки

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: pabloavanzini | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 15 августа опустилась до 3,375%, пишет rus.err.ee.

Ниже этого уровня последний раз Euribor был 11 апреля 2023 года - 3,356%. А 15 августа 2023 года ставка составляла 3,943%.

На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

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