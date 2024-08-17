Экономист прогнозирует скорое снижение 12-месячного Euribor ниже 3%
Денежно-кредитная политика Европы по-прежнему остается жесткой, а денежная масса сокращается, отметила главный экономист пенсионной страховой компании Elo Тиина Хелениус в интервью Kauppalehti. Она прогнозирует, что базовая процентная ставка ЕЦБ упадет в этом году ниже 3% и к следующему лету приблизится к двум процентам, пишет dv.ee.
Процентные ставки быстро снижаются, и экономисты Лассе Корин и Тиина Хелениус прогнозируют, что 12-месячный Euribor опустится ниже 3% в течение этого года. В четверг 12-месячный Euribor, который обычно используется при расчете стоимости ипотечных кредитов в Финляндии, упал до самого низкого уровня в этом году, составив 3,1%. Всего неделю назад 12-месячный Euribor был на уровне 3,2%, а месяц назад — 3,5%, что указывает на быстрое снижение.
„Если посмотреть на прогнозы по процентным фьючерсам, то следующим летом базовая процентная ставка будет чуть выше двух процентов“, — считает главный экономист пенсионной страховой компании Elo Тиина Хелениус.
Главный экономист Aktia Корин также считает возможным, что 12-месячный Euribor упадет ниже 3% до конца года.