Экономист прогнозирует скорое снижение 12-месячного Euribor ниже 3%

Процентные ставки быстро снижаются, и экономисты Лассе Корин и Тиина Хелениус прогнозируют, что 12-месячный Euribor опустится ниже 3% в течение этого года. В четверг 12-месячный Euribor, который обычно используется при расчете стоимости ипотечных кредитов в Финляндии, упал до самого низкого уровня в этом году, составив 3,1%. Всего неделю назад 12-месячный Euribor был на уровне 3,2%, а месяц назад — 3,5%, что указывает на быстрое снижение.