ФОТО | Рядом с заводом „Пыхьяла“ появится крупный жилой квартал с тренажерным залом, квартирами и предприятиями
Напротив главных ворот завода „Пыхьяла“ началось строительство масштабного жилого комплекса Marati Kvartal. В общей сложности здесь будет 76 гостевых апартаментов, коммерческие площади, большой спортзал 24-7 Fitness, широкая набережная и просторная парковая зона. Застройщиком выступает компания Scandium Kinnisvara, а строительство ведет Fund Ehitus. Жилой комплекс будет завершен осенью 2025 года.
Основатель и партнер компании Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте: „Marati Kvartal – это очень большой и интересный проект, в рамках которого мы создаем как гостевые апартаменты, так и коммерческие площади. По сути, это первая веха в реализации проекта застройки порта Беккера. Расположенный рядом завод „Пыхьяла“, который становится все разнообразнее, представляет собой прекрасно работающую среду, где уже трудятся сотни людей. По вечерам и в выходные дни район становится еще более оживленным, привлекая туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Marati Kvartal также создаст возможность приобрести квартиру в этом районе и в числе первых воспользоваться преимуществами этого быстро развивающегося региона“.
Рейго Маросов, генеральный директор Fund Ehitus: „Оконечность полуострова Копли – уже знакомый для нас район. Мы долго и успешно работали на Коплиских линиях, и теперь рады возможности внести значительный вклад в развитие улицы Марати рядом с заводом „Пыхьяла“. Это особое городское пространство в контексте всей Европы, которое скоро станет новым центром притяжения в Таллинне“.
Здания Marati Kvartal будут высотой в четыре этажа, с подземной парковкой. С верхних этажей, выходящих в сторону моря, будут открываться виды на море, противоположный берег залива и гавань. Жилой комплекс станет первой вехой и воротами в большой приморский район порта Беккера.