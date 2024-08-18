ФОТО | Рядом с заводом „Пыхьяла“ появится крупный жилой квартал с тренажерным залом, квартирами и предприятиями

Основатель и партнер компании Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте: „Marati Kvartal – это очень большой и интересный проект, в рамках которого мы создаем как гостевые апартаменты, так и коммерческие площади. По сути, это первая веха в реализации проекта застройки порта Беккера. Расположенный рядом завод „Пыхьяла“, который становится все разнообразнее, представляет собой прекрасно работающую среду, где уже трудятся сотни людей. По вечерам и в выходные дни район становится еще более оживленным, привлекая туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Marati Kvartal также создаст возможность приобрести квартиру в этом районе и в числе первых воспользоваться преимуществами этого быстро развивающегося региона“.