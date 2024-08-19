ЭКСПЕРТ | Несмотря на мрачные времена, июль на рынке недвижимости показал неплохие результаты

По корригированным сведениям индекс Pindi, демонстрирующий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в июне составлял 2 300 евро за кв. метр.

Если в июне в индексированных городах была совершена 961 сделка с квартирной собственностью, то в июле их количество достигло 1 170.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что июль оказался более активным месяцем, чем ожидалось. „Как говорится, месяц показал неплохие результаты. Учитывая наступившие в мире мрачные времена, а также весьма нестабильную ситуацию в экономике Эстонии, сделок было заключено больше, чем ожидалось, и цены также прекрасно выстояли“, – сказал он. „Независимо от того, каким станет август, реальные данные о состоянии здоровья рынка мы получим лишь в сентябре-октябре-ноябре, когда активность в секторе недвижимости проявляется больше обычного“, – добавил он.

Сооман отдельно подчеркнул, что стоит упоминания и тот факт, что темпы заключения сделок на таллиннском рынке вторичной недвижимости, то есть с уже бывшими в эксплуатации квартирами (602 сделки) стали самыми высокими в сравнении с мартом прошлого года, когда в общей сложности было заключено 607 сделок с квартирной собственностью.

В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2023 года, индекс расположен на 16 процентов ниже. При сопоставлении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро за кв. метр) индекс Pindi превышает его на 265 процентов.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью.