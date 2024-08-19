19.08.2024, 11:25
ФОТО | На берегу Чудского озера построят спа-отель
ФОТО: KUU arhitektid
Фирма-застройщик спа-отеля в деревне Уускюла на северном берегу Чудского озера заключила договор генерального подряда на строительство комплекса со строительными компаниями Embach Ehitus и Nordecon, пишет rus.err.ee.
По условиям договора, спа-отель на месте бывшей базы отдыха Силламяэского химического комбината в волости Алутагузе должен быть построен к лету 2026 года.
Стоимость договора составляет 28 млн евро (без налога с оборота). На проект выделена поддержка из Фонда справедливого перехода ЕС в размере 13 млн евро.
Отель рассчитан на 97 номеров, в нем будет ресторан, два лаунжа, многофункциональный зал для семинаров, спа-комплекс с бассейном и двумя спа-сьютами, а также зона для процедур.
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