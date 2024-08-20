Сколько на самом деле стоит „дом за 1 евро“ в Италии по словам британца, который его купил

„Когда вы приезжаете в заранее указанный день, с вами находятся еще 10 человек и женщина, которая возит вас по городу со связкой из более чем 100 ключей и просто выбирает, какие дома она решит вам показать“.

„Мне не пришлось долго размышлять над своим решением, потому что вы не видите ни одного объекта недвижимости заранее“, - говорит он.

Однако, когда Лэнг раздумывал о покупке, он приехал на просмотр строений в Муссомели, не имея никакой предварительной информации.

С момента появления первых продаж домов за 1 евро в Италии их популярность возросла, и теперь многие муниципалитеты заранее размещают в Интернете фотографии и описания объектов.

По его словам, община Муссомели показалась ему „на подъеме, а не на спаде“, в ней много улучшений в общественных местах, поэтому он решил выбрать себе дом именно там.

„Я просто очень хотел иметь собственный дом, а в мире не так много мест, где это можно сделать всего за несколько тысяч“.

„У меня нет никакой реальной связи с Сицилией. Я ездил туда на школьную экскурсию, когда мне было около 14 лет, и ничего толком не помню“, - говорит он.

Имея бюджет около 5 000 евро („Это было все, что у меня было на счету на тот момент“), Лэнг отказался от идеи Лондона и сузил круг своих возможностей до итальянской схемы „дом за 1 евро“.

„Если бы я захотел купить дом, мой кредитный рейтинг не был бы достаточно высоким, чтобы получить ипотеку“.

„Я жил в Лондоне, и более 30 процентов моей зарплаты уходило на аренду, поэтому, когда я решил, что хочу инвестировать в недвижимость, у меня не было возможности накопить на депозит“, - говорит Лэнг.

Лондон был слишком дорог, поэтому я купил дом за 1 евро на Сицилии

Сейчас Лэнг, который проводит онлайн-аукционы, покупает и продает антиквариат, ремонтирует свой первый дом на Сицилии и находится в поисках новых выгодных предложений.

Однако небольшое исследование в Интернете показало ему, что в некоторых местах Европы он может стать владельцем многокомнатной недвижимости в живописном месте. Молодой человек серьезно рассматривал Болгарию, когда наткнулся на одну из первых в Италии распродаж дом ов за 1 евро, пишет Euronews .

Дом, на котором остановился Лэнг, продавался за 1 евро и был в относительно хорошем состоянии. „Крыша не проваливалась, и все выглядело довольно прочно“, - говорит он. „К тому же мое счастливое число - 11, оно и было номером дома“.

„Когда вы платите за дом около 5 000 евро [включая нотариальный сбор], вы не можете быть слишком придирчивым“.

Он также просматривал дома вместе с американцем, который уже купил три и собирался приобрести еще несколько. „Я отозвал его в сторону и попросил позволить мне взять только этот“, - рассказывает Лэнг. „Пришлось немного поуговаривать“.

Согласно условиям программы, Джордж не может продать дом в течение трех лет после покупки. Но по истечении этого срока он может делать с недвижимостью все, что пожелает.

Что значит купить дом за 1 евро в Италии

В итоге дом в Муссомели обошелся Лэнгу в 5 000 евро – после оплаты услуг агентства, адвоката и получения энергетического сертификата. „В Лондоне за такую сумму не купишь даже сарай“, - говорит он. „Я платил за аренду более 1000 евро, так что этот дом обошелся мне всего в пять месяцев аренды“.

По условиям программы, в которой участвовал Лэнг, он должен был отремонтировать крышу и обновить внешнюю отделку дома в течение трех лет.

„Если вы этого не сделаете, вас могут оштрафовать на 5 000 евро, но муниципалитеты снисходительны к вам [из-за перерывов в работе, которые случались во время пандемии COVID]“, - говорит он.

„Это бескорыстный труд“

У Лэнга оказалось много работы. В доме были красивые мраморные лестницы, оригинальные светильники и кровати из красного дерева, но были и разбитые двери, разрушающиеся стены и трещины.

„Я мог бы заплатить геодезисту, который сказал бы мне, что в доме есть огромная трещина, но я и так это знаю, а дом не двигался уже две или три сотни лет, так что я не думаю, что это произойдет в ближайшее время“, - говорит он. „Но самым шокирующим было то, что в доме хранились вещи всей жизни, потому что его хозяин скончался неожиданно“.