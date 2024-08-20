Сколько на самом деле стоит „дом за 1 евро“ в Италии по словам британца, который его купил
Джордж Лэнг, уроженец Великобритании, которому вот-вот исполнится 30 лет и который очень хотел купить, наконец, свою первую недвижимость, обнаружил, что для того, чтобы приобрести в Лондоне что-то чуть большее, чем коробка для обуви, ему десятилетиями придется выплачивать ипотеку за это жилье, пишет Delfi Dom&Sad.
Однако небольшое исследование в Интернете показало ему, что в некоторых местах Европы он может стать владельцем многокомнатной недвижимости в живописном месте. Молодой человек серьезно рассматривал Болгарию, когда наткнулся на одну из первых в Италии распродаж домов за 1 евро, пишет Euronews.
Сейчас Лэнг, который проводит онлайн-аукционы, покупает и продает антиквариат, ремонтирует свой первый дом на Сицилии и находится в поисках новых выгодных предложений.
Лондон был слишком дорог, поэтому я купил дом за 1 евро на Сицилии
„Я жил в Лондоне, и более 30 процентов моей зарплаты уходило на аренду, поэтому, когда я решил, что хочу инвестировать в недвижимость, у меня не было возможности накопить на депозит“, - говорит Лэнг.
„Если бы я захотел купить дом, мой кредитный рейтинг не был бы достаточно высоким, чтобы получить ипотеку“.
Имея бюджет около 5 000 евро („Это было все, что у меня было на счету на тот момент“), Лэнг отказался от идеи Лондона и сузил круг своих возможностей до итальянской схемы „дом за 1 евро“.
„У меня нет никакой реальной связи с Сицилией. Я ездил туда на школьную экскурсию, когда мне было около 14 лет, и ничего толком не помню“, - говорит он.
„Я просто очень хотел иметь собственный дом, а в мире не так много мест, где это можно сделать всего за несколько тысяч“.
По его словам, община Муссомели показалась ему „на подъеме, а не на спаде“, в ней много улучшений в общественных местах, поэтому он решил выбрать себе дом именно там.
„Вы не видите фотографий недвижимости заранее“
С момента появления первых продаж домов за 1 евро в Италии их популярность возросла, и теперь многие муниципалитеты заранее размещают в Интернете фотографии и описания объектов.
Однако, когда Лэнг раздумывал о покупке, он приехал на просмотр строений в Муссомели, не имея никакой предварительной информации.
„Мне не пришлось долго размышлять над своим решением, потому что вы не видите ни одного объекта недвижимости заранее“, - говорит он.
„Когда вы приезжаете в заранее указанный день, с вами находятся еще 10 человек и женщина, которая возит вас по городу со связкой из более чем 100 ключей и просто выбирает, какие дома она решит вам показать“.
Дом, на котором остановился Лэнг, продавался за 1 евро и был в относительно хорошем состоянии. „Крыша не проваливалась, и все выглядело довольно прочно“, - говорит он. „К тому же мое счастливое число - 11, оно и было номером дома“.
„Когда вы платите за дом около 5 000 евро [включая нотариальный сбор], вы не можете быть слишком придирчивым“.
Он также просматривал дома вместе с американцем, который уже купил три и собирался приобрести еще несколько. „Я отозвал его в сторону и попросил позволить мне взять только этот“, - рассказывает Лэнг. „Пришлось немного поуговаривать“.
Согласно условиям программы, Джордж не может продать дом в течение трех лет после покупки. Но по истечении этого срока он может делать с недвижимостью все, что пожелает.
Что значит купить дом за 1 евро в Италии
В итоге дом в Муссомели обошелся Лэнгу в 5 000 евро – после оплаты услуг агентства, адвоката и получения энергетического сертификата. „В Лондоне за такую сумму не купишь даже сарай“, - говорит он. „Я платил за аренду более 1000 евро, так что этот дом обошелся мне всего в пять месяцев аренды“.
По условиям программы, в которой участвовал Лэнг, он должен был отремонтировать крышу и обновить внешнюю отделку дома в течение трех лет.
„Если вы этого не сделаете, вас могут оштрафовать на 5 000 евро, но муниципалитеты снисходительны к вам [из-за перерывов в работе, которые случались во время пандемии COVID]“, - говорит он.
„Это бескорыстный труд“
У Лэнга оказалось много работы. В доме были красивые мраморные лестницы, оригинальные светильники и кровати из красного дерева, но были и разбитые двери, разрушающиеся стены и трещины.
„Я мог бы заплатить геодезисту, который сказал бы мне, что в доме есть огромная трещина, но я и так это знаю, а дом не двигался уже две или три сотни лет, так что я не думаю, что это произойдет в ближайшее время“, - говорит он. „Но самым шокирующим было то, что в доме хранились вещи всей жизни, потому что его хозяин скончался неожиданно“.
Первые несколько поездок на Сицилию Лэнг потратил на расчистку шкафов и сундуков, но теперь он решил самостоятельно установить ванную комнату. „Я никогда раньше этого не делал, но на YouTube можно найти все, что угодно. Плюс она не должна быть идеальной“, - говорит он.
Воду и электричество еще нужно подключить, но это не мешает Лэнгу оставаться в доме, пока он делает ремонт.
„Я ночую в доме пару дней. Потом мне очень хочется в душ, и я перебираюсь на ночь в местную гостиницу“, - говорит он. „Кроме того, при ремонте дома я использовал только ручные инструменты, так что будет просто замечательно, когда я смогу, наконец, использовать электроинструменты“.
Джордж создал руководство, чтобы помочь тем, кто хочет купить недвижимость в Италии.
Какова реальная стоимость покупки дома за 1 евро в Италии?
Помимо расходов на покупку в размере 5 000 евро, Лэнг говорит, что до сих пор потратил около 300 евро на материалы и экономит деньги, стараясь делать как можно больше работы самостоятельно. „Я делаю все это в условиях ограниченного бюджета“, - говорит он.
Самой большой статьей расходов он называет расходы на проезд и гостиницу, составившие примерно 1 500 евро.
В конце ремонта, который будет включать установку двух новых ванных комнат и кухни, а также переоборудование подвала в автономную квартиру, по его оценкам, он обойдется ему в сумму менее 15 000 евро.
Лэнг говорит, что уже хочет купить еще одну недвижимость в этом районе и надеется, что к 35 годам у него будет 10 объектов недвижимости по всей Италии.
„Я бы настоятельно рекомендовал всем желающим также отправиться в это „путешествие““, - говорит он.
„Люди иногда думают, что для того, чтобы купить свою первую недвижимость, нужны сотни тысяч, но здесь это не так. Вас не должно ничего останавливать. И даже у меня теперь больше шансов позволить себе квартиру в Лондоне, отремонтировав этот дом“.