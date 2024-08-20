Банк отвечает на вопрос: когда наступает подходящее время для покупки жилья?

„Предсказать рынок недвижимости, равно как и рынок кредитования, на очень долгий срок довольно сложно, поэтому иногда ожидание снижения цен или падения Euribor может закончиться тем, что события пойдут в противоположном направлении от того, на что рассчитывали. Поэтому, если вы планируете купить недвижимость для долгосрочного проживания, то как правило, почти любой момент можно считать подходящим“, – говорит Кикас.

Если для покупки жилья планируется использовать кредит, то возраст, опыт работы, навыки, образование и положение человека на рынке труда будут определять, стоит ли брать кредит и в каком объеме. Кикас привела пример: если молодой человек обладает четкими навыками, имеет опыт работы в конкурентном и перспективном секторе и каждый месяц у него остаются деньги на сбережения, то он может рассчитывать на получение максимального кредита. С другой стороны, если заемщик работает в отрасли, где сейчас не лучшие времена, и денег на сбережения не остается, обращаться за максимальным кредитом – не лучший вариант.

„Стоит помнить, что взять кредит на максимальный срок в 30 лет могут люди в возрасте до 45 лет. Если первое жилье покупается в более позднем возрасте, то более короткий период погашения может стать препятствием для покупки жилья своей мечты. Чем он короче, тем выше ежемесячный платеж по конкретному кредиту, и это может стать препятствием, если ежемесячный доход не позволяет вносить такой ежемесячный платеж“, – объясняет Кикас.

По словам руководителя Центра кредитной компетенции Luminor, хорошей практикой является проверка своей готовности в течение определенного периода времени, чтобы понять, сможете ли вы выполнить потенциальное обязательство. Например, один из способов – ежемесячно в течение шести месяцев откладывать определенную сумму на покрытие платежей по кредиту. Таким образом, вы сможете понять, по карману ли вам кредит и насколько комфортно вы себя чувствуете, беря на себя такие обязательства.