Пособие на реновацию системы отопления: сколько денег выделяет государство и как их получить?(1)
7 августа Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) объявил новый тур приема заявок на улучшение качества воздуха в городах Эстонии с повышенным уровнем загрязнения воздуха. И если в феврале речь шла о модернизации и установке новых печей и централизованном отоплении, то в этот раз поддержка будет оказана и установке тепловых насосов „воздух-вода“, тепловых насосов с наземным источником тепла и котлов на дровах или пеллетах. Сколько денег выделяет государство и как их получить, выясняла „МК-Эстония“.
Как сообщил Фонд предпринимательства и инноваций BNS, бюджет составляет 15,9 миллиона евро, а заявки можно подавать в течение двух недель – начиная с 7 августа. „Использование старых и неэффективных систем отопления в городах – это проблема, которую необходимо решать, поскольку они выбрасывают в воздух мелкие частицы и другие загрязняющие вещества, опасные для здоровья. В густонаселенных районах они также недостаточно быстро рассеиваются, – говорит вице-канцлер Министерства климата Яанус Уйга. – Модернизация бытовых систем отопления снизит уровень загрязнения воздуха и поможет сэкономить на расходах на отопление в зимний период“.
Максимальная сумма пособия составляет до 10 000 евро на одно жилье. Прием заявок начался 7 августа в 9 утра и закончится 21 августа в 17:00.
Меру поддержки также финансирует Европейский фонд регионального развития. Регламент мероприятия был разработан Министерством климатических мероприятий, а заявку можно подавать в государственной среде электронной поддержки.
Кто может получить деньги?
„Эта мера поддержки касается частных домов, а не многоквартирных, – поясняет руководитель отдела воздуха Министерства климата Хейди Когер. – Ходатайство о пособии могут подавать все владельцы частных домов и малых жилых домов, если их недвижимость находится в указанных в постановлении районах столицы и городах Эстонии“.
„Под малыми жилыми домами мы имеем в виду здания, обозначенные в Регистре строений как одноквартирный дом, рядный дом, парный дом или двухквартирный дом, – объясняет специалист. – И владельцы недвижимости в доме на две квартиры или рядном доме могут ходатайствовать о пособии только в случае, если у них – автономная отопительная система, или же подавать ходатайство совместно“.
По словам Хейди Когер, бюджет второго тура приема ходатайств о пособии – 15,9 млн. евро. Согласно подсчетам, этого может хватить, чтобы привести в порядок отопительные системы минимум 1590 малых частных домов (с учетом того, что на каждый дом максимальная сумма, которую могут выделить, составляет 10 000 евро).
„Но максимальная ставка составляет до 70% от общей стоимости проекта, таким образом, далеко не в каждом случае размер пособия будет равен 10 000 евро, – добавляет специалист. – И получается, что количество домов, в которых при помощи этой меры поддержки можно будет привести в порядок систему отопления, гораздо больше, чем 1590“.
Например, в первом туре приема ходатайств о пособии, который организовало Министерство климата, Фонд предпринимательства и инноваций выделил пособия на обновление отопительной системы 6178 домам – на общую сумму в 2,6 млн. евро. Средняя сумма выделенного государством пособия в первом туре составила 4212 евро.
Субсидируемые работы
Во втором туре поддерживают следующие работы:
Приобретение теплового насоса типа воздух-вода с установкой. Сезонный класс энергоэффективности должен быть не ниже A++.
Приобретение геотермального насоса с установкой. Сезонный класс энергоэффективности должен быть не ниже A++.
Приобретение пеллетного или дровяного котла с установкой. Класс энергоэффективности отопительного прибора на твердом топливе должен быть не ниже А+.
При обновлении отопительного оборудования приобретение печи с установкой и сооружение печи. Дымоходные системы, модульные печи и камины, а также печи ручной работы должны соответствовать требованиям стандартов EVS-EN‑1544 и EVS 812–3 или другого эквивалентного стандарта и быть сооружены печником, имеющим соответствующее профессиональное удостоверение (печник, уровень 4, или мастер-печник, уровень 5).
Приобретение радиаторов, включая трубопроводы и арматуру, вместе с их установкой, при установке нового отопительного оборудования или подключении к сети централизованного теплоснабжения.
Приобретение и установка системы подогрева пола при установке нового отопительного оборудования или подключении к сети централизованного теплоснабжения.
Приобретение и установка модульного дымохода, строительство новой дымоходной системы или реновация существующей дымоходной системы с установкой дымоходного патрубка при сооружении твердотопливного котла, модульной печи, каминной печи и печи ручной работы. Система отопления на твердом топливе с дымоходной системой должна соответствовать требованиям стандартов EVS-EN‑15544 и EVS 812–3 или иного эквивалентного стандарта.
Трубопроводные и земляные работы, необходимые для подключения к сети централизованного теплоснабжения, строительство теплового узла и плата за подключение. А также – установка радиаторов и системы подогрева пола.
Критерии отбора и размер пособия:
дом должен быть введен в эксплуатацию до 1 января 2010 года,
иметь местное или централизованное отопление,
отопительная система должна работать на твердом топливе.
Помощь не предоставляют на реконструкцию печей или каминов, поскольку они не являются основными источниками отопления и, следовательно, не оказывают на окружающий воздух воздействия, сравнимого с воздействием основных источников отопления.
Ставка пособия: 70% от общей стоимости работ. Распространяется на следующие уезды и города:
в Ида-Вирумаа – Йыхви, Кивиыли, Силламяэ;
в Йыгеваском уезде – Йыгева, Пыльтсамаа;
в Валгаском уезде – Валга, Отепяэ, Тырва.
Ставка пособия: 50% от общей стоимости работ. Распространяется на следующие города и районы:
Таллинн (районы: Пирита, Нымме, Кесклинн, Кристийне, Хааберсти, Пыхья-Таллинн);
Тарту,
Вильянди,
Раквере,
Курессааре,
Кейла,
Выру,
Тюри,
Сауэ,
Пайде,
Тапа,
Кярдла,
Эльва,
Хаапсалу,
Каркси-Нуйя,
Килинги-Нымме,
Пярну.
Документы, необходимые для подачи ходатайства
Справка из налоговой декларации заявителя, т. е. собственника жилья или в случае совместной собственности – совладельцев, показывающая облагаемый налогом доход за предыдущий календарный год. Самый простой, быстрый и удобный способ получить справку – это самостоятельно скачать ее с портала Налогово-таможенного департамента e-MTA. Справку с налоговыми данными можно взять еще до начала тура.
Фотография существующего отопительного устройства.
Доверенность, если ходатайство подает не собственник жилья или, например, один из совладельцев – в случае долевой или совместной собственности.
Проект строительства или техническое описание, выданное в отношении работ, на основании которых предоставляют пособие.
Предложение о подключении, выданное предприятием централизованного теплоснабжения.
В случае подключения к центральному отоплению – проект бюджета по форме KredEx.
Если у вас возникли вопросы
За дополнительной информацией можно обратиться по электронной почте eramu@kredex.ee или по телефону 627 9700. Инструкцию, как подавать пособие, можно найти здесь: