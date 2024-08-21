Пособие на реновацию системы отопления: сколько денег выделяет государство и как их получить?

Как сообщил Фонд предпринимательства и инноваций BNS, бюджет составляет 15,9 миллиона евро, а заявки можно подавать в течение двух недель – начиная с 7 августа. „Использование старых и неэффективных систем отопления в городах – это проблема, которую необходимо решать, поскольку они выбрасывают в воздух мелкие частицы и другие загрязняющие вещества, опасные для здоровья. В густонаселенных районах они также недостаточно быстро рассеиваются, – говорит вице-канцлер Министерства климата Яанус Уйга. – Модернизация бытовых систем отопления снизит уровень загрязнения воздуха и поможет сэкономить на расходах на отопление в зимний период“.

Максимальная сумма пособия составляет до 10 000 евро на одно жилье. Прием заявок начался 7 августа в 9 утра и закончится 21 августа в 17:00.

Меру поддержки также финансирует Европейский фонд регионального развития. Регламент мероприятия был разработан Министерством климатических мероприятий, а заявку можно подавать в государственной среде электронной поддержки.

Кто может получить деньги?

„Эта мера поддержки касается частных домов, а не многоквартирных, – поясняет руководитель отдела воздуха Министерства климата Хейди Когер. – Ходатайство о пособии могут подавать все владельцы частных домов и малых жилых домов, если их недвижимость находится в указанных в постановлении районах столицы и городах Эстонии“.

„Под малыми жилыми домами мы имеем в виду здания, обозначенные в Регистре строений как одноквартирный дом, рядный дом, парный дом или двухквартирный дом, – объясняет специалист. – И владельцы недвижимости в доме на две квартиры или рядном доме могут ходатайствовать о пособии только в случае, если у них – автономная отопительная система, или же подавать ходатайство совместно“.