ЭКСПЕРТ | Никогда еще в Таллинне не было так просто найти съемную квартиру

„Если в предыдущие годы студенты начинали искать квартиру в аренду уже в июле, то в этом году они активизировались только в августе. Спрос снижается еще и из-за того, что многие семьи решили, что в сегодняшних экономических условиях молодым людям имеет смысл дольше жить дома“, — сказала маклер-консультант 1Partner Kinnisvara Хелен Шанк, добавив, что, в силу широкого распространения электронного обучения, молодым людям не нужно так часто как прежде физически присутствовать на лекциях, что, в свою очередь, уменьшает необходимость жить в том городе, где находится учебное заведение.

Если все же есть желание переехать и начать жить самостоятельно, надо быть готовыми платить не менее 250 евро в месяц плюс коммунальные платежи, за эти деньги в Таллинне можно снять пригодную для жилья квартиру площадью 14-18 квадратных метров, напоминающую комнату в общежитии. „Арендная плата за однокомнатные квартиры традиционных размеров начинается от 350 евро в месяц, при этом они находятся в сравнительно старых домах и в удаленных от центра города районах“, – описала ситуацию Хелен Шанк.

Если два года назад тон на рынке аренды жилья в Таллинне задавали военные беженцы из Украины, то сегодня этого влияния уже нет. По словам Хелен Шанк, сейчас наибольшим спросом среди потенциальных арендаторов пользуются трехкомнатные квартиры, определенную роль в этом играют украинские семьи, обосновавшиеся в Эстонии и желающие найти для себя большую жилплощадь. „Среди студентов также довольно широко распространена аренда жилья, например 3-4-комнатной квартиры, в складчину, то есть на несколько человек, потому что это финансово более выгодно“, – сказала Шанк и добавила, что с предложениями на рынок аренды вышли и те, кто уже решил продать свою недвижимость в Эстонии, чтобы вложить деньги во что-то другое, и теперь для них предпочтительнее хотя бы на время сдавать эту недвижимость в аренду.