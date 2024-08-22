Эксперт рассказал, какие объявления об аренде квартир пользуются наименьшим спросом

Сезонность на рынке аренды жилья в Таллинне особенно проявляется в августе. Новый учебный год увеличивает количество соискателей арендных квартир, но есть и другой фактор, который в этом году влияет на спрос и как следствие рост цен.

„На рынке аренды жилья сейчас происходит то, что обычно происходит в конце лета. В Таллинне количество предложений уменьшилось, что увеличило цены. Это происходит, так как активизировались студенты, а также потому, что арендодатели из-за неуверенности предпочитают имеющихся арендаторов. И это уменьшает количество предложений“, – сказал корреспонденту радионовостей ERR аналитик бюро недвижимости Uus Maa Игорь Хабал.