Быстрое снижение Euribor принесло облегчение, но его реальное влияние еще впереди

В октябре прошлого года шестимесячный Euribor достиг пика около 4,14%. К сегодняшнему дню он снизился до 3,4%, но временами опускался и ниже. Благодаря этому снижению у среднестатистического заемщика в месяц остается примерно на 50 евро больше, а у тех, кто имеет большие кредиты, даже больше.