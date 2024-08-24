ЭКСПЕРТ | Занимаясь недвижимостью в Ида-Вирумаа, нужно быть своим человеком

„Если отправить хорошего продавца с Сааремаа продавать в Ида-Вирумаа, скорее всего, он не справится, – ответил Хинтсов на вопрос о том, должен ли человек быть „своим“ в регионе. – Человек должен быть местным, он должен знать местные компании, уметь общаться на русском языке. Ожидания от такого человека больше именно в плане общения. Я заметил, что местные компании скорее позвонят тебе, чем отправят электронное письмо“.