ЭКСПЕРТ | Занимаясь недвижимостью в Ида-Вирумаа, нужно быть своим человеком(1)
Использование искусственного интеллекта в сфере недвижимости основывается на анализе данных, и эти данные должны быть доступны, но всё более важным становится качество сервиса, рассказали в эфире радио Äripäev директор по управлению услугами Riigi Kinnisvara Карель Аасранд и руководитель эстонского подразделения Newsec Янек Хинтсов, пишет dv.ee.
„Если отправить хорошего продавца с Сааремаа продавать в Ида-Вирумаа, скорее всего, он не справится, – ответил Хинтсов на вопрос о том, должен ли человек быть „своим“ в регионе. – Человек должен быть местным, он должен знать местные компании, уметь общаться на русском языке. Ожидания от такого человека больше именно в плане общения. Я заметил, что местные компании скорее позвонят тебе, чем отправят электронное письмо“.
Говоря о коммерческой недвижимости, Хинтсов отметил, что молодежь считает рабочую среду крайне важной, и переезд из здания класса B в другое подобное не принесет им удовлетворения. По его мнению, наступил момент, когда арендаторы недвижимости класса B могут начать переходить в класс A.