Вы мечтали об этом в детстве: теперь в домике Polly Pocket можно пожить

Кто из нас не мечтал в детстве перенестись в сказочный мир любимых игрушек? Теперь это стало возможным! В честь 35-летия культовой игрушки Polly Pocket её создатели из компании Mattel решили подарить всем фанатам шанс окунуться в волшебную атмосферу прошлого. Они создали невероятно яркий и стильный домик в стиле Polly Pocket, который теперь можно арендовать на Airbnb, пишет портал Gloss.ee.