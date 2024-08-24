Вы мечтали об этом в детстве: теперь в домике Polly Pocket можно пожить(1)
Кто из нас не мечтал в детстве перенестись в сказочный мир любимых игрушек? Теперь это стало возможным! В честь 35-летия культовой игрушки Polly Pocket её создатели из компании Mattel решили подарить всем фанатам шанс окунуться в волшебную атмосферу прошлого. Они создали невероятно яркий и стильный домик в стиле Polly Pocket, который теперь можно арендовать на Airbnb, пишет портал Gloss.ee.
Этот двухэтажный „компакт для вечеринки“ — настоящий рай для ностальгирующих по детству. Внутри вас ждет уютная спальня с туалетным столиком, уставленным всевозможными аксессуарами для волос и маникюра, а также ретро-холодильник и гардероб с самыми легендарными нарядами Polly Pocket, которые помнят все, кто играл с этими игрушками в 90-х.
Для полного погружения в атмосферу Polly Pocket здесь даже предусмотрена станция для создания браслетов дружбы и палатка Action Park, расположенная всего в десяти футах от основного домика. И да, по легенде самой аренды, хозяйкой этого очаровательного жилья является сама Polly Pocket!
Забронировать домик можно ЗДЕСЬ.
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Фото: Kelsey McClellan, Airbnb