ЭКСПЕРТ | Бессрочный или срочный договор — что выбрать, чтобы защититься от проблем?

Срочный договор расторгается в срок, согласованный при заключении договора, или ранее по соглашению сторон. Отказаться от договора в одностороннем порядке без уважительной причины невозможно. „В большинстве случаев этой уважительной причиной является грубое нарушение договора или несвоевременная оплата аренды. При этом от договора можно отказаться и в исключительном порядке, когда жилое помещение находится в опасном для здоровья состоянии“, — поясняет Сихт.

В соответствии с Обязательственно-правовым законом ( ст.ст. 314-319), отказ от договора в исключительном порядке допускается в том случае, если имеется достаточно веская причина отказа от договора и продолжение договора больше не в интересах сторон. „Снижение дохода или переезд в другой город или страну не считается веской причиной“, — уточняет Лия Сихт.

От бессрочного договора можно отказаться в одностороннем порядке с уведомлением за 3 месяца. Уведомление должно быть составлено в письменной форме, и получатель должен подтвердить получение уведомления. По (письменному) соглашению сторон договор можно также расторгнуть раньше срока.

“Мы в Rendin, а также многие владельцы недвижимости и эксперт ы рекомендуют заключать бессрочный договор аренды из-за его более гибких условий. На платформе Rendin, к примеру, можно заключить только бессрочный договор аренды, так как наши юристы считают такой тип договора лучшим как для арендодателя, так и для арендатора“, — объясняет Лия Сихт , глава юридического отдела платформы безопасной аренды Rendin.

Самая большая разница между этими двумя типами договоров заключается в сроке их действия. Бессрочный договор аренды заключается на неопределенный срок, а срочный, соответственно, на определенный, и от такого договора невозможно отказаться раньше срока в одностороннем порядке и без уважительной причины.

Бессрочный договор позволяет быстрее реагировать на различные ситуации.

Если у арендодателя возникли проблемы с арендатором или арендатор больше не хочет жить в арендуемом помещении, от бессрочного договора можно отказаться в одностороннем порядке с уведомлением за 3 месяца.

“Иногда мы сталкиваемся с такими ситуациями, в которых арендатор хочет как можно скорее расторгнуть договор аренды из-за трудностей с оплатой. И наша первая рекомендация – найти компромисс. Как правило, стороны договариваются о том, что договор будет расторгнут сразу же после нахождения нового арендатора. Если стороны не могут договориться, то договор расторгается в соответствии с законом, то есть через 3 месяца с момента уведомления“, — поясняет глава юридического отдела Rendin.

Условия срочного договора не такие гибкие. „Если арендодатель не согласен с досрочным расторжением срочного договора и для расторжения договора в исключительном порядке нет законных оснований, то арендатор несет ответственность перед арендодателем до срока, прописанного в договоре“, — говорит Сихт.

“Такие строгие условия договора могут привести к тому, что арендатор, который столкнулся с финансовыми трудностями, бросает жилплощадь и прекращает выполнять свои обязательства, так как не видит другого выхода из сложившейся ситуации. И арендодателю придется в дополнение к поискам нового жильца разбираться с долгами старого.

Может быть и такое, что арендатор просто захочет сменить место жительства, но арендодатель будет удерживать его до окончания срока договора. В случае бессрочного договора арендатор может уведомить другую сторону о своем желании съехать за 3 месяца, и арендодатель не может ему помешать в этом“, — добавляет юрист.

Срочный договор затрудняет повышение арендной платы