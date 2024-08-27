ЭКСПЕРТ | Для покупки летнего дома за границей залогом должна выступать находящаяся в Эстонии недвижимость

Если человек хочет жить в Эстонии, но приобрести летний дом за границей, он может обратиться за финансированием в эстонские банки. Для покупки недвижимости за рубежом подходит, например, кредит под залог недвижимости или потребительский кредит – для покупки недорогой квартиры. Однако с помощью жилищного кредита приобрести недвижимость за границей невозможно. „Жилищный кредит можно взять только в банке той страны, где человек работает и платит налоги“, - отметила Хакиайнен. По ее словам, выступающая в качестве залога по кредиту недвижимость должна находиться в Эстонии: „Если человек хочет приобрести, например, квартиру в Финляндии, эту квартиру нельзя использовать в качестве залога по кредиту“. Причина заключается в различиях в законах и практике стран в процессе оценки и учета залогового имущества.

Страна, где вы хотите купить недвижимость , определяет сам процесс покупки и конечную стоимость. „В разных странах, как известно, действуют разные законы, касающиеся покупки недвижимости в кредит, разрешений на эксплуатацию и кадастров, дополнительных сборов, аренды жилой площади и многого другого“, - рассказала Хакиайнен. Она рекомендует начать этот долгий процесс с поиска местного консультанта: например, маклера или юриста, который хорошо знает рынок недвижимости и законы. „Он сможет поддержать человека с самого начала и помочь избежать неприятных ситуаций, когда, например, какой-то дополнительный сбор или обязательство становится для покупателя неожиданностью“, - пояснила Хакиайнен.

Руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что покупка недвижимости за границей по-прежнему остается уделом более состоятельных людей, но со временем становится доступнее и для обычных граждан: „Среди жителей Эстонии популярны страны с теплым климатом, такие как Италия и Испания, которые, судя по статистике использования банковских карт, стабильно востребованы в качестве мест отдыха“.

Если же целью покупки зарубежной недвижимости является переезд в эту страну, следует обратиться в банк страны назначения. „Нужно учитывать, что подача заявки на кредит и его получение зависят от законов и правил, установленных для банков в стране назначения“, - рассказала Хакиайнен.

Процентная ставка по кредиту под залог недвижимости обычно выше, а срок возврата кредита меньше

Как и при любом другом кредите, выдавая кредит на покупку недвижимости за границей, банк оценивает платежеспособность человека. „Банк производит расчеты, исходя из доходов и уже существующих финансовых обязательств: кредитов, кредитных карт и лизинга, а сам процесс аналогичен для каждого кредита“, - объяснила Хакиайнен. Исходя из этого, устанавливается и максимальная сумма, которую человек может взять в долг. „Общее правило заключается в том, что все кредиты, лизинги, рассрочки, поручительства и другие кредитные обязательства не должны составлять более 40% дохода домохозяйства. Сюда также входят выплаты по запланированному новому кредиту. При этом банк также учитывает ситуацию, когда, например, Euribor может вырасти“, - отметила Хакиайнен.

Хакиайнен обратила внимание на то, что процентная ставка по кредиту под залог недвижимости обычно выше, чем по жилищному кредиту, а срок возврата кредита короче: „Это означает, что человек может занять меньшую сумму денег, чем, например, взяв жилищный кредита, поскольку коэффициент кредитоспособности оказывается ниже“. Также, по сравнению с Эстонией, при покупке недвижимости за границей кредит можно получить в отношении меньшей части стоимости залога: на примере банка Citadele, в случае приобретения зарубежной недвижимости – до 75% стоимости залога, тогда как для расположенной в Эстонии недвижимости – до 95%. „Это обязательно нужно учитывать с самого начала, чтобы выбрать недвижимость, соответствующую желаниям и финансовым возможностям“, - добавила Хакиайнен.

В качестве доходов банк учитывает заработную плату, семейные пособия, родительскую зарплату, дивиденды и пособия по инвалидности. „Единоразовые доходы, такие как гонорары и премии, в состав доходов не включаются, поскольку они не оказывают на финансовое положение человека значительного влияния“, - отметила Хакиайнен. Зарплата из-за границы и доход от аренды учитываются банком при выдаче кредита не в полном объеме, а с определенным коэффициентом.

„Процесс во многом похож на покупку недвижимости в Эстонии: нужно найти подходящий объект и компетентного консультанта, понять законы и обязательства, подать заявку на кредит. Затем банк оценивает кредитоспособность человека и выполнение им предыдущих кредитных обязательств. Кроме того, нужно предоставить банку акт оценки залогового имущества. Если все в порядке, можно заключить кредитный договор и оформить ипотеку у нотариуса“, - сказала Хакиайнен. Договор купли-продажи недвижимости также необходимо отправить банку в течение трех месяцев после заключения сделки.