Эксперт предостерегает: покупка офисного помещения в качестве жилья связана с целым рядом скрытых проблем
По словам маклера-консультанта 1Partner Kinnisvara Хелены-Лауры Лесмент, многие квартиры, продаваемые как жилые, на самом деле официально зарегистрированы как нежилые помещения, т. е., как гостевые квартиры. На первый взгляд, их несколько более выгодная цена может показаться привлекательной, но впоследствии такая покупка может привести к дополнительным расходам и затруднить продажу квартиры в будущем.
„Да, покупка гостевой квартиры на первый взгляд может казаться финансово выгодной, но стоит быть осторожными и тщательно просчитывать все связанные с этой покупкой риски“, – сказала Лесмент, добавив, что рассматривать такую сделку стоит только в том случае, если разница в цене по сравнению с аналогичной жилой площадью действительно значительна.
Хелена-Лаура Лесмент сказала также, что, покупая квартиру, оформленную как помещение коммерческого назначения, следует иметь в виду, что получить жилищный кредит на покупку такой квартиры зачастую бывает сложнее и, как правило, процентная ставка по кредиту выше обычной. „Квартира, зарегистрированная как гостевая, должна быть как минимум на 10% дешевле аналогичных квартир, зарегистрированных как жилые помещения, и даже в этом случае покупатель должен произвести точные расчеты, поскольку эта более низкая цена повлечёт за собой в будущем дополнительные расходы“, – пояснила Лесмент.
Консультант 1Partner подчеркнула, что даже если банк готов предоставить кредит, у владельца в будущем могут возникнуть проблемы, когда он решит эту квартиру продать, поскольку следующий покупатель такого финансирования может и не получить. Кроме того, покупатель квартиры, зарегистрированной как нежилая, не может получить поручительство KredEx по жилищному кредиту, которое позволяет молодым семьям, молодым специалистам и многодетным семьям уменьшить сумму первого взноса. Кроме того, освобождение от налога на землю под домом не распространяется на владельцев коммерческой недвижимости, что, в свою очередь, ещё больше увеличивает текущие расходы, связанные с владением недвижимостью. И еще одно важное обстоятельство, на которое указывает Лесмент: хотя на практике это случается крайне редко, но, на самом деле, местное самоуправление имеет право назначить штраф за постоянное использование гостевой квартиры в личных целях в качестве жилого помещения.