ФОТО | На дом президента Арнольда Рюйтеля в Нымме наконец-то нашелся покупатель. Это частное лицо

Государство пыталось продать принадлежавший президенту Арнольду Рюйтелю дом по адресу Кааре 10 в Нымме еще в июле этого года. Стартовая цена составила 585 000 евро. Торги проходили до 30 июля. Однако продать этот двухэтажный 7-комнатный дом площадью 298 квадратных метров тогда не удалось.

В начале августа RKAS предпринял новую попытку, снизив стартовую цену дома на 10%, то есть выставив его на торги за 526 500 евро. Кроме того, залоговая сумма была уменьшена с 25 000 евро до 10 000 евро. Предложения можно было подать до двух часов дня 26 августа.