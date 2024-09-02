02.09.2024, 09:57
ФОТО | На дом президента Арнольда Рюйтеля в Нымме наконец-то нашелся покупатель. Это частное лицо(3)
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На завершившихся вчера днем торгах Riigi Kinnisvara AS удалось со второй попытки найти покупателя на резиденцию президента Арнольда Рюйтеля в Нымме. Единственное поступившее предложение было от частного лица, чье имя пока не разглашается.
Государство пыталось продать принадлежавший президенту Арнольду Рюйтелю дом по адресу Кааре 10 в Нымме еще в июле этого года. Стартовая цена составила 585 000 евро. Торги проходили до 30 июля. Однако продать этот двухэтажный 7-комнатный дом площадью 298 квадратных метров тогда не удалось.
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