Недвижимость
02.09.2024, 09:57

ФОТО | На дом президента Арнольда Рюйтеля в Нымме наконец-то нашелся покупатель. Это частное лицо

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Со второй попытки государству все же удалось продать дом, где долгие годы жил Арнольд Рюйтель.
Со второй попытки государству все же удалось продать дом, где долгие годы жил Арнольд Рюйтель.
ФОТО: RKAS

На завершившихся вчера днем торгах Riigi Kinnisvara AS удалось со второй попытки найти покупателя на резиденцию президента Арнольда Рюйтеля в Нымме. Единственное поступившее предложение было от частного лица, чье имя пока не разглашается.

Государство пыталось продать принадлежавший президенту Арнольду Рюйтелю дом по адресу Кааре 10 в Нымме еще в июле этого года. Стартовая цена составила 585 000 евро. Торги проходили до 30 июля. Однако продать этот двухэтажный 7-комнатный дом площадью 298 квадратных метров тогда не удалось.

В начале августа RKAS предпринял новую попытку, снизив стартовую цену дома на 10%, то есть выставив его на торги за 526 500 евро. Кроме того, залоговая сумма была уменьшена с 25 000 евро до 10 000 евро. Предложения можно было подать до двух часов дня 26 августа.

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