ЭКСПЕРТ | Продажи новостроек стремительно падают, начнут ли цены таять?

Согласно статистике, продажи новых квартир значительно снизились: если на пике в Таллинне ежемесячно продавалось 300-400 новых квартир, то в июле этого года в продажу поступило 77 новых квартир. „Застройщики не очень активно начинают новые проекты, а цена денег за это время значительно выросла, в результате количество сделок уменьшилось“, – сказал Ребане.

Он пояснил, что цена за квадратный метр также удлинила цикл продаж новых квартир. Если два года назад средняя цена в Таллинне составляла 3500 евро за квадратный метр, то сегодня она выросла до 4200 евро. По мнению Ребане, это свидетельствует о том, что основное внимание уделяется строительству эксклюзивной недвижимости, которую могут позволить себе более состоятельные клиенты. В результате на таллиннском рынке недвижимости преобладают более привлекательные районы, за исключением Хааберсти, где строятся более доступные квартиры.

По словам эксперта, застройщики не думают о снижении цен – они используют приемы, позволяющие берущим жилищный кредит сэкономить на расходах, например, предлагают бесплатно кладовую, парковочное место или кухонную мебель. Однако есть и такие, где для скидок нет ни места, ни причин. „В какой-то момент каждая квартира найдет своего владельца, даже если цикл продаж будет более длительным“, – говорит Ребане.

Он отметил, что, несмотря на то, что многие девелоперы начинают строить за чертой города, отличные участки ещё есть и в „спальных“ районах. „Центр города – наиболее привлекательный район для застройщиков, но хороших участков там мало. Поскольку цена участка составляет в среднем 10% от общей стоимости строительства, итоговая сумма не так уж сильно зависит от местоположения“, – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.