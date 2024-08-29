ФОТО | Урмас Сырумаа построит в Таллинне новый жилой район

Председатель совета US Invest Урмас Сыырумаа поблагодарил всех участвующих в проекте партнеров и добавил, что праздник стропил придает всем еще больше сил и мотивации для завершения проекта: „Мы стартовали в марте этого года, и менее чем за полгода жилые дома достигли своей полной высоты — это невероятно быстро. Мы уже настолько продвинулись в строительстве, что все желающие прямо сейчас могут прийти и посмотреть новые квартиры“.

Сыырумаа добавил, что компания US Real Estate нацелена на дальнейшее развитие концепции „15-минутного города“, наряду со спортивным центром, школой и офисными зданиями, строя в районе Кристийне еще и новые дома А-класса. „Одним из наибольших преимуществ этих домов, которые скоро будут сданы, является превосходная доступность и независимость от общественного транспорта – всего за несколько минут можно добраться до работы, до школы, магазина и множества кружков по интересам и секций. Вместо того, чтобы сидеть в пробках, родители смогут подарить своим детям прекрасное детство, поставив будильник всего за 10 минут до начала уроков – и ребенок все равно успеет в школу вовремя. Родители могут быть уверены, что Park Tondi Residentsid – безопасное место, где они смогут поддержать независимость своего ребенка“, - отметил Сыырумаа.

Все 2–4-комнатные квартиры Park Tondi Residentsid имеют балкон или террасу, решения „умный дом“, роскошную внутреннюю отделку и высокие потолки. Большое внимание уделено и озеленению – оба здания окружены огражденной забором зеленой зоной, где безопасно смогут проводить время даже самые маленькие члены семьи – машины припаркованы под землей, а весь двор похож на большую игровую площадку.

Партнером по строительству Park Tondi Residentsid является обладающая многолетним опытом компания Bildgren Ehitus, команда которой ранее уже возвела Kiikri Residentsid и ряд других многоквартирных домов.