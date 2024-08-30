ЭКСПЕРТ | Какой вариант лучше – максимально увеличить срок погашения жилищного кредита или же выплатить его быстро?

Обязательно стоит учитывать и включать в расчеты плату за договор, нотариальные сборы и другие расходы, которые могут возникнуть в процессе рефинансирования. „Впрочем, в последнее время банки все чаще предлагают возмещение связанных с рефинансированием расходов, – сказала Хакиайнен. – Например, в банке Citadele сейчас мы в определенных объемах возмещаем нотариальные сборы и расходы на оценку недвижимости“. Помимо своего домашнего банка, стоит изучить и варианты, предлагаемые другими банками. „При этом также важно обращать внимание на плату за повседневное банковское обслуживание, которая вполне может свести на нет финансовую выгоду, полученную благодаря новой процентной ставке“, - добавила Хакиайнен.

Ежемесячные выплаты по жилищному кредиту больше всего зависят от изменения Euribor, а в отношении крупных сумм значительный эффект также оказывает банковская маржа. Банки учитывают множество различных факторов. „Например, увеличился ли доход домохозяйства по сравнению с предыдущим периодом? Уменьшились ли за это время прочие кредитные и лизинговые обязательства? Возросший доход означает для банка меньший риск и возможность предложить более выгодные условия“, - пояснила Хакиайнен. Также учитывается, значительно ли выросла стоимость недвижимости. „Многие спрашивают, является ли наличие поручительства KredEx препятствием для рефинансирования. Ответ – нет, не является“, - отметила она.

Руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что из-за роста Euribor и слабых экономических показателей Эстонии в прошлом году количество новых жилищных кредитов значительно сократилось, но при этом условия по ним улучшились: „Новые кредиты выдают с более низкой процентной ставкой, а также появилась возможность получить лучшие условия по уже существующим кредитам. Рефинансирование кредита означает, например, что, если другой банк предлагает более выгодные условия по вашему кредиту, вы переводите свой кредит в этот банк или, например, объединяете два жилищных кредита в один. Рекомендуется регулярно следить за маржой по существующему кредиту. Это поможет быть в курсе ситуации, лучше оценивать необходимость рефинансирования и принимать более выгодные решения“.

Стоит ли снова увеличивать срок кредита до максимума?

Часто при рефинансировании кредита рекомендуют вновь увеличить срок кредита до максимума, но другие так делать не советуют. Какой же вариант выбрать? „Разумеется, это зависит исключительно от предпочтений человека. В финансовом отношении это палка о двух концах. Как правило, если снова продлить срок кредита до максимума, например, до 30 лет, размер ежемесячных платежей снизится, но при этом общая сумма выплат за весь период кредита окажется больше“, - сказала Хакиайнен. В то же время для многих важным аргументом является то, что ценность денег со временем снижается: „То есть, сегодня за 10 000 евро можно купить гораздо больше, чем можно будет через 30 лет“.

Одним из аргументов является то, что, если ежемесячный платеж по кредиту меньше, у человека останется больше денег, которые он сможет использовать в других целях, для чего в противном случае ему пришлось бы брать дополнительные, более дорогие кредиты, такие как потребительские кредиты, рассрочки или пользоваться кредитной картой. Жилищный кредит по-прежнему остается наиболее дешевым из всех кредитных продуктов.

Пример расчета рефинансирования остатка кредита

Предположим, что у вас есть жилищный кредит с остатком в 150 000 евро, процентная ставка по которому составляет 2,5% + 3,408% Euribor, а платить осталось 20 лет. В таком случае ежемесячный платеж составит 1066 €.

Если этот жилищный кредит рефинансировать на очень выгодных условиях, например, по процентной ставке от 1,45%, а срок кредита снова увеличить до 30 лет, то ежемесячный платеж снизится до 792 евро. Таким образом, клиент будет экономить в месяц по 274 евро, но в итоге за весь период кредитования он заплатит на 29 207 евро больше, поскольку срок возврата увеличится на 10 лет.

Если при том же рефинансировании оставить сроком погашения кредита 20 лет, то благодаря более низкой процентной ставке ежемесячный платеж снизится до 978 евро. То есть, каждый месяц придется платить на 88 евро меньше, что за 20 лет приведет к экономии более, чем в 21 000 евро.

„Как видно, продление срока кредита – очень индивидуальное решение, которое может существенно повлиять на размер ежемесячного платежа и на общую сумму выплат. В любом случае, при рефинансировании кредита следует тщательно изучить свои возможности и пообщаться с представителями банка, поскольку условия могут значительно различаться, – отметила Хакиайнен, добавив, что всегда можно частично или полностью погасить жилищный кредит с уведомлением за три месяца. – Кроме того, рефинансирование жилищного кредита – это хороший способ пересмотреть условия своего договора и, при желании, изменить их: продлить или сократить срок кредита, изменить или исключить из договора поручителя или созаемщика, или даже высвободить дополнительный залог“.