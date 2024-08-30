Россияне продают свои дома и дачи – живущие в Финляндии соотечественники активно покупают эту недвижимость

Граждане России, живущие в Финляндии, сейчас покупают себе дачи и дома по бросовым ценам. Причина в том, что россияне, проживающие в России, продают недвижимость в Савонлинна и Юго-Восточной Финляндии, так как санкции делают их содержание и использование практически невозможным.

В среду Yle сообщило , что почти половина объектов, купленных гражданами России в этом году, были проданы по цене менее 30 000 евро. Часто это были старые дома, некоторые из них почти под снос.

Типичный покупатель – это русский, проживающий в Финляндии, а продавец – россиянин, который чаще всего живет в Санкт-Петербурге или в другом месте России.

Министерство обороны проверяет все сделки с недвижимостью, совершаемые лицами, прибывающими из стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ. Как говорит эксперт по недвижимости и окружающей среде Министерства обороны Туомас Лайто, в настоящее время почти все покупатели такой недвижимости – это граждане России, проживающие в Финляндии.

Сделки, совершаемые россиянами, проживающими в России, практически прекратились.

Санкции давят на владельцев дач

Хелми Маннинен, специалист по продажам компании Kiinteistömaailma Lappeenrannan asuntokauppa oy, занимается продажей домов и дач в Южной Карелии, в том числе гражданам России.

По словам Маннинен, в прошлые годы недорогие и даже находящиеся в плохом состоянии жилые объекты вблизи финско-российской границы пользовались спросом у россиян, проживающих в Санкт-Петербурге или Москве, которые могли приехать на выходные через восточную границу на дачу.

– Самым большим фактором привлекательности является близость российской границы. Их интересует финская природа, сезоны сбора грибов и ягод. Оснащение или состояние дачи не всегда имело большое значение.

Сейчас многие хотят избавиться от своей собственности.

– В настоящее время продавцов больше, чем покупателей. Сделки с недвижимостью в Финляндии требуют от россиян, проживающих за границей, наличия средств, терпения и времени.

Привлекательная возможность для покупки