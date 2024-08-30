Россияне продают свои дома и дачи – живущие в Финляндии соотечественники активно покупают эту недвижимость(3)
Закрытие границ и прекращение банковских операций привели к тому, что все больше россиян, проживающих в России, продают свою недвижимость в Финляндии, пишет Yle.fi.
Граждане России, живущие в Финляндии, сейчас покупают себе дачи и дома по бросовым ценам. Причина в том, что россияне, проживающие в России, продают недвижимость в Савонлинна и Юго-Восточной Финляндии, так как санкции делают их содержание и использование практически невозможным.
В среду Yle сообщило, что почти половина объектов, купленных гражданами России в этом году, были проданы по цене менее 30 000 евро. Часто это были старые дома, некоторые из них почти под снос.
Типичный покупатель – это русский, проживающий в Финляндии, а продавец – россиянин, который чаще всего живет в Санкт-Петербурге или в другом месте России.
Министерство обороны проверяет все сделки с недвижимостью, совершаемые лицами, прибывающими из стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ. Как говорит эксперт по недвижимости и окружающей среде Министерства обороны Туомас Лайто, в настоящее время почти все покупатели такой недвижимости – это граждане России, проживающие в Финляндии.
Сделки, совершаемые россиянами, проживающими в России, практически прекратились.
Санкции давят на владельцев дач
Хелми Маннинен, специалист по продажам компании Kiinteistömaailma Lappeenrannan asuntokauppa oy, занимается продажей домов и дач в Южной Карелии, в том числе гражданам России.
По словам Маннинен, в прошлые годы недорогие и даже находящиеся в плохом состоянии жилые объекты вблизи финско-российской границы пользовались спросом у россиян, проживающих в Санкт-Петербурге или Москве, которые могли приехать на выходные через восточную границу на дачу.
– Самым большим фактором привлекательности является близость российской границы. Их интересует финская природа, сезоны сбора грибов и ягод. Оснащение или состояние дачи не всегда имело большое значение.
Сейчас многие хотят избавиться от своей собственности.
– В настоящее время продавцов больше, чем покупателей. Сделки с недвижимостью в Финляндии требуют от россиян, проживающих за границей, наличия средств, терпения и времени.
Привлекательная возможность для покупки
Рынок дач вблизи восточной границы, напротив, открылся для россиян, живущих в Финляндии.
По словам Маркку Кангаспуро, директора Александровского института при Хельсинкском университете, речь не идет о массовом явлении. Забота о жилье, находящемся в Финляндии, и его продажа в настоящее время настолько сложны для проживающих в России, что ставят продавцов в безвыходное положение.
– Многие россияне, живущие в Финляндии, воспользовались возможностью заключить выгодные для себя сделки, – говорит Кангаспуро.
Для продавцов также легко договориться о сделке с человеком, говорящим на том же языке, например, через знакомых, родственников или социальные сети.
Может ли закон, который сейчас готовится в Финляндии и направлен на запрет покупки недвижимости, повлиять на время заключения этих сделок?
– Безусловно. Это создает действительно сложную ситуацию для владельцев недвижимости в Финляндии, которые являются россиянами, и особенно для тех, кто проживает в России. Это приводит к значительным финансовым потерям на индивидуальном уровне.
Используется ли купленная недвижимость самими покупателями-россиянами?
– Кто-то может, конечно, купить дом и в качестве инвестиции. Но если человек умеет делать ремонт и может постепенно ремонтировать дом, то такая недвижимость наверняка будет подходящим вариантом для многих в качестве дачи, – говорит Кангаспуро.