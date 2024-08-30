ФОТО | Первый в странах Балтии апарт-отель Novotel Living достиг важного этапа строительства

Праздник стропил знаменует собой важную веху в развитии проекта, расположенного на пути перемещения туристов между терминалом „А“ Таллиннского порта и Толстой Маргаритой. В мероприятии приняли участие партнер по строительству NOBE и представители владельца бренда Novotel Living, компании Accor Group.

В ходе церемонии был установлен традиционный венок, а собравшиеся выразили строителям благодарность. В своей речи исполнительный директор Estmak Capital Татьяна Архипова подчеркнула важность совместной работы: „Успешное строительство в Таллинне первого в странах Балтии апарт-отеля является свидетельством образцового сотрудничества всех сторон. Наши партнеры действительно выложились по максимуму“.

Директор по строительству NOBE Прийт Ниголс подчеркнул логистические вызовы, связанные с плотным движением в портовой зоне: „Дорожные работы и стремление минимально беспокоить местных жителей и предпринимателей сделали работу довольно сложной. Я рад, что нам удалось придерживаться графика. Хочу поблагодарить всех вовлеченных партнеров“.

Апарт-отель – уютный, как дом

В основе концепции апарт-отеля Novotel Living лежит создание уютной домашней атмосферы и возможностей приятного времяпрепровождения. Помещения, предназначенные как для краткосрочного, так и для долгосрочного проживания, больше напоминают стильные дизайнерские квартиры. Часто в них есть отдельная спальня, где может разместиться вся семья. В апартаментах также есть полноценная кухня для приготовления домашней еды.

Общественные зоны и клубная комната способствуют ежедневному общению – вы сможете познакомиться со своими соседями и завести новых друзей. В здании также будут тренажерный зал и большая подземная парковка.