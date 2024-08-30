ФОТО | Первый в странах Балтии апарт-отель Novotel Living достиг важного этапа строительства
В отеле новой концепции с квартирами-студиями Novotel Living, расположенном на улице Поорди между портом и таллиннским Старым городом, состоялся праздник стропил. Отель, который строит девелоперская компания Estmak Capital, откроется уже осенью следующего года.
Праздник стропил знаменует собой важную веху в развитии проекта, расположенного на пути перемещения туристов между терминалом „А“ Таллиннского порта и Толстой Маргаритой. В мероприятии приняли участие партнер по строительству NOBE и представители владельца бренда Novotel Living, компании Accor Group.
В ходе церемонии был установлен традиционный венок, а собравшиеся выразили строителям благодарность. В своей речи исполнительный директор Estmak Capital Татьяна Архипова подчеркнула важность совместной работы: „Успешное строительство в Таллинне первого в странах Балтии апарт-отеля является свидетельством образцового сотрудничества всех сторон. Наши партнеры действительно выложились по максимуму“.
Директор по строительству NOBE Прийт Ниголс подчеркнул логистические вызовы, связанные с плотным движением в портовой зоне: „Дорожные работы и стремление минимально беспокоить местных жителей и предпринимателей сделали работу довольно сложной. Я рад, что нам удалось придерживаться графика. Хочу поблагодарить всех вовлеченных партнеров“.
Апарт-отель – уютный, как дом
В основе концепции апарт-отеля Novotel Living лежит создание уютной домашней атмосферы и возможностей приятного времяпрепровождения. Помещения, предназначенные как для краткосрочного, так и для долгосрочного проживания, больше напоминают стильные дизайнерские квартиры. Часто в них есть отдельная спальня, где может разместиться вся семья. В апартаментах также есть полноценная кухня для приготовления домашней еды.
Общественные зоны и клубная комната способствуют ежедневному общению – вы сможете познакомиться со своими соседями и завести новых друзей. В здании также будут тренажерный зал и большая подземная парковка.
Наряду с рестораном и зоной отдыха на первом этаже 130-комнатного отеля, расположенного на пути идущих из порта туристов, появятся коммерческие площади с большими витринами, некоторые из которых уже забронированы. Главные достопримечательности и деловые районы города находятся всего в 5 минутах ходьбы от отеля.
Экологическую устойчивость претендующего на сертификат LEED Gold отеля подчеркивают солнечные батареи, геотермальное отопление и современные системы охлаждения. Высокие помещения и окна от пола до потолка пропускают много естественного света, уменьшая тем самым затраты на электроэнергию.
Апарт-отель будет готов уже в следующем году
Шестиэтажный апарт-отель на шести этажах общей площадью около 13 000 м2 будет завершен к сентябрю 2025 года. Своевременное достижение максимальной высоты здания и проведение праздника стропил подтверждают тщательность планирования и способность придерживаться графика.