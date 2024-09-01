Получили предложение по жилищному кредиту от нескольких банков, а сумма кредита отличается в несколько раз? Читайте, почему

Но теперь мы подошли к сути вопроса. А именно: консервативный подход к максимальной сумме кредита полезен и необходим, прежде всего, для заемщика. У банка есть возможность разыграть для заемщика все возможные сценарии, включая плохие, и сделать так, чтобы заемщик всегда оставался в выигрыше. Ипотека – это очень долгосрочное обязательство, в среднем 26 лет в Эстонии. Поэтому и банку, и заемщику важно убедиться в том, что заемщик сможет справиться с выплатами по кредиту во время подъемов, спадов и других изменений экономического цикла. Также важно учитывать, что в течение длительного срока кредитования могут возникнуть ситуации, когда доходы семьи уменьшатся или расходы увеличатся.

На максимальную сумму кредита влияют не только существующие долги и обязательства, но и общее платежное поведение заявителя, его способность справляться с имеющимися доходами и расходами, а также умение экономить. Опять же, это информация, которая в первую очередь доступна „домашнему“ банку человека, и которая может привести к более низкому максимальному предложению по кредиту.

Однако, как уже говорилось выше, кредитор не устанавливает максимальную сумму кредита произвольно. При предложении условий кредитования учитывается целый ряд факторов, касающихся финансового положения и поведения заявителя. В настоящее время в Эстонии не существует позитивного кредитного регистра, что означает, что кредиторы не имеют представления обо всех долгах и обязательствах человека перед другими финансовыми учреждениями. Это также означает, что родной банк заявителя неизбежно будет иметь о нем больше информации, чем другие. Однако такой реестр, который позволит всем банкам с разрешения человека видеть его обязательства в единой среде, уже создается в Эстонии и, как ожидается, будет запущен в 2026 году.

Однако заявитель, обратившийся за кредитным предложением в несколько мест, может впоследствии обнаружить, что если один кредитор предлагает максимальный кредит в размере 50 000 евро, то другой банк предлагает 100 000 евро. Людей часто смущает тот факт, что их родной банк, в котором они, возможно, годами вели ежедневные банковские операции, сделал самое низкое предложение.

Как правило, первым важным правилом при принятии решения о выдаче кредита и установлении максимальной суммы является то, что обязательства заявителя не могут превышать половину его дохода. К таким обязательствам относятся кредиты, лизинг и кредитные карточки, а если претендентов несколько, то это правило распространяется на них вместе.

В конечном счете, многое сводится к риску – как для заемщика, так и для кредитора. Конечно, для банка также важно обеспечить своевременную выплату кредита, но риски, которые он принимает для этого, могут сильно различаться в разных финансовых учреждениях. То же самое касается и заемщика: одни люди более уверенно оценивают риски, с которыми они могут столкнуться в ближайшие десятилетия, другие – более осторожно.

Давайте представим, что рынок кредитования похож на большой и разнообразный горнолыжный курорт. В этом центре склоны очень крутые и быстрые и в то же время пологие и медленные. Если предположить, что быстрый склон – это очень большой кредит, а пологий - гораздо меньший, то решение о том, с какого склона спускаться, будет зависеть именно от уровня риска, который в случае с горными лыжами будет зависеть от предыдущих навыков, а в случае с займами – от имеющегося соотношения доходов и расходов человека. Начинающий лыжник может вполне успешно спуститься с крутого склона, но риск того, что этот спуск приведет, например, к вызову скорой помощи, также достаточно высок. Аналогичным образом, с точки зрения кредитора, он тоже рискует, позволяя человеку взять в долг больше, чем на самом деле позволяет его финансовое положение. С другой стороны, если этот риск не реализуется, он сможет заработать больше. То же самое можно сказать и о горнолыжном курорте – вы можете пригласить новичка, который будет кататься на лыжах, принося вам доход от продажи билетов, но вам придется учитывать повышенный риск несчастного случая и последующие расходы.

Конечно, если вы берете в долг больше денег, это не значит, что трудности с выплатами обязательно возникнут в будущем. Всегда есть шанс, что заемщику будет везти на протяжении всего срока кредитования и не будет никаких спадов. Однако, к сожалению, мы никогда не можем быть полностью уверены в том, что все сложится именно так, поэтому разумно брать сумму, которая будет доступна как сегодня, так и через 10 лет, как в лучшую, так и в худшую сторону.

Очевидно, что даже при самом консервативном подходе люди все равно могут получить кредит на сумму, превышающую стоимость недвижимости, которую они хотят купить. Но разумно ли в таких случаях брать максимум из предложенного и занимать больше, чем требуется на самом деле? Скорее всего, нет. Ипотека – это очень долгосрочное финансовое обязательство, и, вероятно, будет разумно взять в долг столько, сколько вам нужно, но как можно меньше, независимо от вариантов.