Новый главный архитектор Таллинна: „Почему мы считаем, что айтишники должны работать в крутых офисах, а учителя и старыми развалюхами обойдутся?“
„Львиная доля министерств сосредоточена в одном здании, рядом с которым теперь будет находиться посольство США. Что может быть более привлекательным для атаки?“ — спрашивает новый столичный архитектор Андро Мянд. Интервью Eesti Päevaleht.
С августа в Таллинне впервые за долгое время приступил к работе городской архитектор. 42-летнего Андро Мянда, который ранее возглавлял Союз архитекторов, выбрали из 26 кандидатов. Андро Мянд намерен активно бороться с социальным неравенством в Таллинне, продвигать застопорившиеся проекты и работать над обеспечением наилучшей защиты жителей города в случае нападения.
В Таллинне пять лет не было главного архитектора. Последним был Эндрик Мянд, ваш однофамилец. В чем заключается ваша функция?
В Таллинне работали очень хорошие архитекторы, нельзя сказать, что специалистов не хватало. Скорее, городские власти не рассказывали общественности о целях. О том, где мы хотим быть через 10-20 лет. Если рассматривать городское планирование в целом, то пять лет — это, к счастью, исчезающе малый срок. Городские архитекторы оперируют временными единицами от десяти лет. Городской архитектор контролирует процесс долгосрочного развития города и направляет его.