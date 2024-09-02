Пакетные окна? Теплоизоляция? Что такое на самом деле энергоэффективное жилье(1)
Энергоэффективные здания очень хорошо сохраняют тепло зимой, а летом могут обеспечить приятный прохладный микроклимат. В энергоэффективных зданиях жильцам приходится меньше платить за отопление и электричество по сравнению с домами, построенными в предыдущие десятилетия. Но это далеко не все, пишет Delfi Dom&Sad.
„Если раньше было достаточно утепления конструкций и двухкамерных пакетных окон, то сегодня уже намного больше критериев, позволяющих считать здание энергоэффективным. На это влияют различные элементы - и наличие системы рекуперации, и эффективность ее теплоотдачи, и эффективность электромоторов вентиляционной системы, и количество тепловых мостов, а также, например, показатель воздухопроницаемости здания и даже расположение здания по сторонам света. Важен и источник тепловой энергии, и то, используются ли в производстве электроэнергии возобновляемые ресурсы“, - рассказал инженер по строительной физике и ведущий специалист компании Būvfizika Андрис Вуланс.
Больше, чем просто утепленные окна
Теплоизоляция — это лишь один из параметров энергоэффективности современных зданий. Эксперты отмечают, что вентиляция домов, построенных в более ранние времена, организовывалась естественным путем, в том числе через щели в конструкциях. Сегодня, учитывая высокую стоимость энергоресурсов, такие большие теплопотери уже нельзя себе позволить, поэтому к новостройкам предъявляются очень высокие требования по энергоэффективности, а это значит, что платить за отопление придется гораздо меньше, чем, например проживая в неутепленных домах, построенных до войны или в советское время.
„Для сохранения тепла в здании и обеспечения хорошего и контролируемого качества воздуха в помещении, чего невозможно добиться, открывая окна и тем самым выпуская тепло наружу зимой, в новых проектах устанавливается механическая вентиляция с функцией отдачи тепла. Рекуперация означает, что воздух в здании постоянно заменяется на свежий с помощью вентилятора, и, чтобы не терять тепло, приточный воздух максимально нагревается вытяжным теплом и лишь небольшая его часть дополнительно обогревается, например, электричеством“, - говорит ведущий инженер Bonava Latvija Кришс Малиновскис.
Система рекуперации снижает потребление тепловой энергии зданием, поскольку за счет „выбрасывания“ грязного воздуха примерно 75% тепла возвращается обратно. Кроме того, рекуперация обеспечивает контролируемую подачу свежего воздуха в помещение, и тем самым весь дом становится более комфортным. С другой стороны, при проветривании помещений путем открытия окон зимой в помещение попадает холодный воздух, и его необходимо нагреть. Энергоэффективное здание „не дышит“ через внешние стены и щели в здании.
Как убедиться, что здание действительно энергоэффективное
После недавнего резкого повышения затрат на энергоресурсы энергоэффективность уже не только дань моде, но и важная часть современного „зеленого мышления“, приносящая и финансовые преимущества, поскольку платить за жилье приходится меньше.
„На рынке недвижимости покупатели все чаще смотрят в направлении энергоэффективного жилья. Такие функции, как энергоэффективные устройства, солнечные панели и высокоэффективная теплоизоляция, могут повысить рыночную стоимость дома или квартиры и привлечь покупателей“, - отмечает руководитель латвийского филиала Bigbank Эдгар Сургофтс.
Потенциальный покупатель может узнать о классе энергоэффективности выбранного жилья, ознакомившись с энергетическим сертификатом здания. Он обязателен для всех вновь строящихся и реконструируемых зданий, в нем будет указана буква алфавита, соответствующая классу энергоэффективности. Буква А на сертификате означает, что здание соответствует требованиям здания с практически нулевым потреблением энергии.
Как отмечает Андрис Вуланс, надежный способ оценить энергоэффективность существующего здания — это проверить воздухопроницаемость здания или выполнить так называемый Blower door test (оценка герметичности помещений с помощью аэродвери, которая позволяет определить слабые места энергосбережения). Требования к измерениям определены в латвийском строительном нормативе, и это очень эффективный способ проверить фактическую энергоэффективность здания, качество выполненных строительных работ и наглядно визуализировать дефекты энергоэффективности здания.
С помощью теста можно выяснить соответствие здания требованиям строительных нормативов, обнаружить некачественно построенные узлы, а также предотвратить возможные будущие повреждения конструкции.
„Выбор энергоэффективного жилья - это полезная инвестиция, поскольку такое жилье означает долгосрочную экономию затрат, повышение комфорта и снижение влияния на окружающую среду. Понимая принципы энергоэффективности и внося улучшения, домовладельцы могут значительно улучшить производительность, энергоэффективность и комфорт своего дома. Независимо от того, строите ли вы новый дом или модернизируете существующий, всего несколько простых шагов могут обеспечить долгосрочные преимущества“, - говорит Сургофтс.
Качественно реновируя дома, построенные в прежние времена, также можно добиться весьма значительного повышения энергоэффективности здания, которое зачастую можно сравнить с энергоэффективностью новостроек.