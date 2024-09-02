Пакетные окна? Теплоизоляция? Что такое на самом деле энергоэффективное жилье

„Если раньше было достаточно утепления конструкций и двухкамерных пакетных окон, то сегодня уже намного больше критериев, позволяющих считать здание энергоэффективным. На это влияют различные элементы - и наличие системы рекуперации, и эффективность ее теплоотдачи, и эффективность электромоторов вентиляционной системы, и количество тепловых мостов, а также, например, показатель воздухопроницаемости здания и даже расположение здания по сторонам света. Важен и источник тепловой энергии, и то, используются ли в производстве электроэнергии возобновляемые ресурсы“, - рассказал инженер по строительной физике и ведущий специалист компании Būvfizika Андрис Вуланс.

Больше, чем просто утепленные окна

Теплоизоляция — это лишь один из параметров энергоэффективности современных зданий. Эксперты отмечают, что вентиляция домов, построенных в более ранние времена, организовывалась естественным путем, в том числе через щели в конструкциях. Сегодня, учитывая высокую стоимость энергоресурсов, такие большие теплопотери уже нельзя себе позволить, поэтому к новостройкам предъявляются очень высокие требования по энергоэффективности, а это значит, что платить за отопление придется гораздо меньше, чем, например проживая в неутепленных домах, построенных до войны или в советское время.

„Для сохранения тепла в здании и обеспечения хорошего и контролируемого качества воздуха в помещении, чего невозможно добиться, открывая окна и тем самым выпуская тепло наружу зимой, в новых проектах устанавливается ​механическая вентиляция с функцией отдачи тепла. Рекуперация означает, что воздух в здании постоянно заменяется на свежий с помощью вентилятора, и, чтобы не терять тепло, приточный воздух максимально нагревается вытяжным теплом и лишь небольшая его часть дополнительно обогревается, например, электричеством“, - говорит ведущий инженер Bonava Latvija Кришс Малиновскис.