ЭКСПЕРТ | Рекомендация для молодежи: покупайте квартиру в кредит, а не арендуйте

С учетом текущей процентной ставки ежемесячный платеж по такому кредиту составит около 500 евро. По данным портала kv.ee , арендная плата за квартиру в Таллинне в том же ценовом диапазоне составляет столько же – то есть 500 евро. Разница тут в том, что в случае собственного жилья часть каждого платежа идет на погашение кредита, то есть на увеличение личного благосостояния, а при аренде увеличивается лишь стоимость активов владельца квартиры.

Если всегда вносить платежи по жилищному кредиту сразу после дня получения зарплаты, уменьшается соблазн нерационально потратить заработок. В долгосрочной перспективе покупка жилья всегда окупается, поскольку экономически это выгоднее аренды. Расходы на покупку жилья – инвестиции в недвижимость, тогда как аренда покрывает инвестиции чужого человека. Например, молодой человек с брутто-зарплатой в 1500 евро может купить квартиру стоимостью 100 000 евро, взяв кредит на сумму до 90 000 евро и внеся первый взнос в размере 10% от стоимости покупки, то есть 10 000 евро.

В отличие от аренды, впрочем, ежемесячные платежи по жилищному кредиту создают накопительный эффект – с каждым платежом остаток кредита уменьшается. В будущем это позволит приобрести жилье большего размера. В таком случае первую квартиру можно сдавать в аренду или продать по более высокой цене, поскольку в долгосрочной перспективе стоимость недвижимости растет.

Для покупки собственного жилья при помощи кредита требуются деньги на первый взнос, на покрытие расходов на сделку и затем и на обстановку дома. Нужно учитывать, что даже если приобрести меблированную и отремонтированную квартиру, на различные необходимые бытовые принадлежности уйдет неожиданно большая сумма. Вместо ежемесячной арендной платы появится платеж по кредиту, но коммунальные расходы останутся, а также добавится страхование жилья.

При покупке собственного жилья в молодом возрасте получения жилищного кредита обычно не избежать. Хотя нас учили, что долги – это всегда чужие деньги, жилищный кредит имеет и свои преимущества. С помощью кредита можно сразу стать владельцем жилья – без необходимости копить деньги десятилетиями. Как у владельца жилья, у вас также больше свободы в принятии решений о ремонте или обстановке квартиры.

Как молодому человеку получить ипотечный кредит

Вне зависимости от того покупаете вы жилье будучи студентом или только что закончив университет, для получения кредита нужен стабильный доход. В основном банки смотрят на доходы за последние шесть месяцев и следят за тем, чтобы испытательный срок на рабочем месте был пройден. Это важно, особенно в случае первого места работы. Кроме того, заемщик должен иметь в виде собственного финансирования не менее 15% от суммы покупки жилья.

Именно отсутствие собственного вклада является наиболее распространенным препятствием при получении кредита для начинающих самостоятельную жизнь молодых людей. Реже отказ в кредите они получают из-за низкой платежеспособности или недостатка опыта работы. Часто помогают родители, которые дарят или одалживают нужную сумму на первоначальный взнос или закладывают свою недвижимость в качестве залога по кредиту. Также можно использовать поручительство по жилищному кредиту от KredEx, что помогает снизить требование по собственному финансированию до 10%.

При покупке квартиры нужно учитывать, что единовременные расходы значительно выше, чем в случае аренды. Нужно учитывать расходы на экспертную оценку недвижимости, услуги маклера, нотариальные сборы и плату за договор, а также на обстановку первого жилья.

При первой сделке могут возникнуть сомнения – из-за непонимания того, как именно происходит покупка жилья и оформление кредита. Самый простой способ – поговорить на эту тему с кредитным управляющим банка, который поделится знаниями и убедится в том, чтобы все необходимые приготовления для получения кредита были выполнены. К управляющему можно обратиться даже когда жилье еще не выбрано, а поиски только начались.

Поддержка родителей в начале самостоятельной жизни

Начало самостоятельной жизни для молодежи – увлекательное, но чаще всего непростое время. Самостоятельному ведению финансов может помочь приобретенная еще в родительском доме денежная грамотность. Если молодой человек живет с родителями, но параллельно с учебой уже нашел работу – с полной или частичной занятостью – ему стоит сразу начать пропорционально вкладываться в покрытие расходов на проживание и питание, которые оплачивают родители. Финансовая помощь на содержание родительского дома затем поможет молодому человеку плавнее начать самостоятельную жизнь, поскольку он привыкнет брать на себя ответственность и планировать бюджет.