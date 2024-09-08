Конец лета – подходящее время для ухода за фасадом здания
Опыт занимающихся фасадами компаний показывает, что подавляющее большинство домовладельцев не ухаживают регулярно за фасадами своих зданий. В лучшем случае раз в несколько лет они наносят новый слой краски. Однако при регулярном уходе фасад прослужит дольше, и подходящее время для этого наступает как раз сейчас. Эксперт объяснил, как следует ухаживать за фасадами различных типов.
„Лучшее время для ухода за фасадом – ранняя осень или весна, когда погода сухая и температура умеренная. Весна – идеальное время для выявления зимних повреждений, а в начале осени было бы неплохо привести фасад в порядок и подготовить его к зиме“, - отметил Ханно Круусимаа, представитель производящей облицовочные панели компании Cedral. Он пояснил, что в очень жаркие летние дни или холодные зимние месяцы таких работ следует избегать, поскольку экстремальные температуры могут повредить поверхность фасада и снизить эффективность используемых средств.
„Неважно, из какого материала сделан фасад здания – так или иначе он требует ухода, чтобы долго сохранять презентабельный вид и эффективность. Наш опыт показывает, что подавляющее большинство людей считают, что особый уход не требуется, а потом удивляются, когда фасад начинает разрушаться быстрее, чем ожидалось. А если обслуживание все же проводят, зачастую используют неправильные методы. Например, для деревянного фасада применяют мойку под высоким давлением, – рассказал Круусимаа. – Особенно важен уход в условиях эстонского климата, для которого характерны значительные перепады температур, высокая влажность, осадки и тому подобное“.
Регулярный уход за фасадом гарантирует его долговечность и красивый внешний вид. Представитель Cedral дал несколько практических советов по уходу за фасадами разных типов.
Древесина
Деревянные фасады, которые в Эстонии очень распространены, требуют наиболее частого ухода. Дерево нуждается в регулярной покраске, лакировке или пропитке маслом, чтобы защитить его от влаги и ультрафиолетового солнечного излучения. Также необходимо постоянно проверять находящиеся за фасадом конструкции на предмет влаги. Деревянный фасад следует регулярно очищать от грязи и плесени. Используйте мягкие чистящие средства и избегайте мойки под высоким давлением, поскольку это может повредить древесину.
Штукатурка
Оштукатуренный фасад нуждается в регулярном мытье, особенно если он светлого оттенка. Проверьте наличие трещин и заделайте их до зимы, чтобы избежать более серьезных повреждений. При необходимости оштукатуренную поверхность можно также покрасить специальными атмосферостойкими фасадными красками. Для очистки оштукатуренных поверхностей используйте мягкую щетку и воду. Если необходимо удалить плесень или мох, можно воспользоваться специальными чистящими средствами. Сильно загрязненные оштукатуренные поверхности могут потребовать профессиональной очистки.
Фиброцементные фасадные панели
Современные фиброцементные панели, также представленные в ассортименте Cedral, не требуют особого ухода. Им достаточно регулярной очистки водой, чтобы удалить пыль и грязь и сохранить практически новый внешний вид. Преимущество фасада из фиброцементных панелей в том, что можно использовать и мойку под высоким давлением. Поскольку слои краски на такие панели наносят на заводе, они особенно устойчивы к ультрафиолетовому излучению.
Кирпич
Кирпичные фасады очень долговечны, но также требуют периодической очистки для удаления мха и плесени. Повреждения швов могут привести к проникновению воды, что, в свою очередь – из-за циклов замерзания и оттаивания – способно создать в кирпичах трещины. При необходимости обновляйте швы и проверяйте, чтобы влага не попадала за фасад. Избегайте использования мойки под высоким давлением, так как это может повредить швы.
Вне зависимости от типа фасада важно не затягивать с ремонтом. Небольшие повреждения, такие как трещины или протечки, могут быстро перерасти в серьезные проблемы.