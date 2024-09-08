Конец лета – подходящее время для ухода за фасадом здания

„Лучшее время для ухода за фасадом – ранняя осень или весна, когда погода сухая и температура умеренная. Весна – идеальное время для выявления зимних повреждений, а в начале осени было бы неплохо привести фасад в порядок и подготовить его к зиме“, - отметил Ханно Круусимаа, представитель производящей облицовочные панели компании Cedral. Он пояснил, что в очень жаркие летние дни или холодные зимние месяцы таких работ следует избегать, поскольку экстремальные температуры могут повредить поверхность фасада и снизить эффективность используемых средств.

„Неважно, из какого материала сделан фасад здания – так или иначе он требует ухода, чтобы долго сохранять презентабельный вид и эффективность. Наш опыт показывает, что подавляющее большинство людей считают, что особый уход не требуется, а потом удивляются, когда фасад начинает разрушаться быстрее, чем ожидалось. А если обслуживание все же проводят, зачастую используют неправильные методы. Например, для деревянного фасада применяют мойку под высоким давлением, – рассказал Круусимаа. – Особенно важен уход в условиях эстонского климата, для которого характерны значительные перепады температур, высокая влажность, осадки и тому подобное“.

Регулярный уход за фасадом гарантирует его долговечность и красивый внешний вид. Представитель Cedral дал несколько практических советов по уходу за фасадами разных типов.

Древесина

Деревянные фасады, которые в Эстонии очень распространены, требуют наиболее частого ухода. Дерево нуждается в регулярной покраске, лакировке или пропитке маслом, чтобы защитить его от влаги и ультрафиолетового солнечного излучения. Также необходимо постоянно проверять находящиеся за фасадом конструкции на предмет влаги. Деревянный фасад следует регулярно очищать от грязи и плесени. Используйте мягкие чистящие средства и избегайте мойки под высоким давлением, поскольку это может повредить древесину.

Штукатурка