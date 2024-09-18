Недвижимость
18.09.2024, 17:43

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Имеет ли даритель право забрать подаренную вам землю обратно?

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Ivo Mahhov
Оформление дарственной. Иллюстративное фото.
Оформление дарственной. Иллюстративное фото.
ФОТО: KARIN KALJULÄTE | Delfi Meedia

Читатель Maaleht интересуется, может ли даритель отозвать дарственную на недвижимость.

„Сосед подарил нам по дарственной земельный участок, на котором мы построили дом. В знак благодарности я ухаживал за дарителем, приносил ему еду и возил везде. Однако дочь дарителя недовольна сложившейся ситуацией и всячески пытается сделать нашу жизнь некомфортной, угрожая забрать землю обратно. Имеют ли они право вернуть себе землю, которую нам подарили?“ - спрашивает читатель.

Отвечает присяжный адвокат Иво Махов

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