ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Имеет ли даритель право забрать подаренную вам землю обратно?

„Сосед подарил нам по дарственной земельный участок, на котором мы построили дом. В знак благодарности я ухаживал за дарителем, приносил ему еду и возил везде. Однако дочь дарителя недовольна сложившейся ситуацией и всячески пытается сделать нашу жизнь некомфортной, угрожая забрать землю обратно. Имеют ли они право вернуть себе землю, которую нам подарили?“ - спрашивает читатель.