Эксперты по недвижимости: а вы продумали „План Б“?

Каламая с душком

Запах, связанный с деятельностью нефтеперерабатывающих предприятий и портов, в Пыхья-Таллинне беспокоит местных жителей уже на протяжении десятков лет. Раньше, когда недвижимость в этом районе не входила в список элитных объектов, возможно, этот вопрос не стоял так остро. Теперь возникает вопрос является ли это скрытым недостатком, о котором продавцы должны информировать потенциальных покупателей?

Эксперт в области недвижимости Пеэп Сооман, который сам живет в Виймси и иногда сталкивается с запахом, исходящим от порта Мууга, подчеркнул, что, живя в городской среде, неизбежно приходится считаться с определенными видами загрязнений, будь то запах, шум или свет. По его словам, важно перед покупкой недвижимости узнать, например, у соседей и местных жителей, есть ли в районе подобные проблемы. Городская среда без каких-либо загрязнений — это скорее утопия, чем реальность. Хотя Европейский Союз и Министерство климата работают над их сокращением, это долгий и трудоемкий процесс.

„Загрязнение трудно измерить, недостаток не может быть субъективным — некоторые люди просто более чувствительны, чем другие. Возле магистралей много шума, что может повлиять на качество сна многих людей, что, в свою очередь, влияет на их физическое здоровье. Проблема запаха в Пыхья-Таллинне важна, но проблемы есть и в других местах“, — говорит Сооман. По его словам, даже проживая в тишине на природе, можно однажды обнаружить, что сосед завел охотничью собаку, которая лает всю ночь. И это тоже можно отнести к шумовому загрязнению.

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