Эксперты по недвижимости: а вы продумали „План Б“?
В этом месяце в подкасте Delfi.ee „Гора денег и дымящаяся недвижимость“ руководитель LHV по финансированию физических лиц Кэтлин Ватсель и эксперт по недвижимости Пеэп Сооман обсуждали чем попахивает в Каламая, а также почему покупка мызы или хутора может вылиться в гораздо большую сумму, чем указанная в объявлении о продаже. Они также дали практические советы о том, что нужно учесть при составлении „Плана Б“, чтобы неожиданные ситуации не застали вас врасплох.
Каламая с душком
Запах, связанный с деятельностью нефтеперерабатывающих предприятий и портов, в Пыхья-Таллинне беспокоит местных жителей уже на протяжении десятков лет. Раньше, когда недвижимость в этом районе не входила в список элитных объектов, возможно, этот вопрос не стоял так остро. Теперь возникает вопрос является ли это скрытым недостатком, о котором продавцы должны информировать потенциальных покупателей?
Эксперт в области недвижимости Пеэп Сооман, который сам живет в Виймси и иногда сталкивается с запахом, исходящим от порта Мууга, подчеркнул, что, живя в городской среде, неизбежно приходится считаться с определенными видами загрязнений, будь то запах, шум или свет. По его словам, важно перед покупкой недвижимости узнать, например, у соседей и местных жителей, есть ли в районе подобные проблемы. Городская среда без каких-либо загрязнений — это скорее утопия, чем реальность. Хотя Европейский Союз и Министерство климата работают над их сокращением, это долгий и трудоемкий процесс.
„Загрязнение трудно измерить, недостаток не может быть субъективным — некоторые люди просто более чувствительны, чем другие. Возле магистралей много шума, что может повлиять на качество сна многих людей, что, в свою очередь, влияет на их физическое здоровье. Проблема запаха в Пыхья-Таллинне важна, но проблемы есть и в других местах“, — говорит Сооман. По его словам, даже проживая в тишине на природе, можно однажды обнаружить, что сосед завел охотничью собаку, которая лает всю ночь. И это тоже можно отнести к шумовому загрязнению.
Продажа мыз в Эстонии продвигается с трудом
Во время беседы Ватсель и Сооман пришли к выводу, что продажа мыз в Эстонии является сложной задачей, поскольку расходы на их ремонт и содержание крайне высоки. Существует мало покупателей, которые могли бы их покрыть. Требования по охране памятников и большой размер участка делают владение усадьбой роскошью, которую могут себе позволить только очень состоятельные люди. „Например, в LHV мы финансируем только реставрацию мыз, а не их покупку. Мы не хотим иметь в портфеле разрушающиеся объекты“, — объяснила Ватсель, почему банк критически относится к таким ходатайствам о кредите.
Пеэп Сооман добавил, что реставрация усадеб не ограничивается только зданием и его ремонтом, необходимо учитывать и благоустройство близлежащих территорий, включая аллеи, пруды и живые изгороди на приусадебном участке. „Все это требует работы садовников, в том числе арбористов, что делает содержание усадеб очень затратным. Часто требуется управляющий садом, который, в свою очередь, нанимает других специалистов“, — отметил Сооман.
План Б
Покупка недвижимости — это внушительное финансовое обязательство на несколько десятков лет. Ватсель и Сооман подчеркнули, что важно не брать в долг сразу максимальную возможную сумму, а подумать о возможных непредвиденных обстоятельствах в будущем. Следует тщательно обдумать, как справляться в такой ситуацией, если при переезде в новый дом не удастся продать старый объект недвижимости так быстро, как планировалось, а кредитные платежи и другие расходы, связанные с новым домом, придется уже оплачивать. Например, кредит на смену жилья считается одним из самых рискованных финансовых продуктов.
В случае кредитов с созаемщиком важно составить план действий. Сооман рекомендует избегать использования собственного имущества в качестве дополнительного залога, так как это может привести к серьезным семейным конфликтам в случае экономического кризиса. Ватсель добавила, что сроки погашения кредитов часто бывают быть длиннее, чем средняя продолжительность брака. Поэтому очень важно вести открытые разговоры при возникновении совместных обязательств.
Покупка недвижимости — это не просто сделка купли-продажи. Это решение, которое повлияет на всю оставшуюся жизнь. При покупке недвижимости всегда разумно продумать, как обеспечить экономическую безопасность и благополучие близких даже в самых неблагоприятных условиях.