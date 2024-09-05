На границе замкового парка в Курессааре будет построен уникальный многоквартирный дом стоимостью 4 млн евро

Запланированный по адресу Толли 7 новый жилой дом энергетического класса А будет иметь три этажа и лифт, а в просторных квартирах будут большие балконы и террасы. „Сейчас на этом месте стоит построенное в 1960-х годах офисное здание, которое никак не вписывается в историческую архитектуру района. Теперь, вместо этого массивного здания советской эпохи, мы создадим среду, которая больше похожа на городской ландшафт первых лет Эстонской Республики“, — сказал менеджер по развитию Т7 Март Таммоя и добавил, что переосмысление здания в первую очередь основано на желании возродить культурно-историческую ценность бывшей городской площади.

По словам Хелен Таллермо, маклера Christie’s International Real Estate, в контексте острова Сааремаа – это уникальный проект с точки зрения как соответствия самым современным требованиям, так и местоположения. „Изначально мы считали, что интерес к инвестированию в проект проявят в первую очередь те, кто ценит отдых на Сааремаа, а также те, кто родом с этого острова, однако, среди первых уже есть несколько сделок, заключенных островитянами, желающими иметь там дом для постоянного проживания“, — сказала Таллермо.

Дом по адресу Толли 7 будет находиться в нескольких минутах ходьбы от городского парка и пляжа, а также от расположенных в центре города кафе и ресторанов. Здание расположено в исторически важном для города Курессааре месте: колодезный домик, которому более ста лет, перед зданием отмечает место, где находилась первая городская площадь и рынок. В новом решении прежний большой объем разделен на сравнительно маленькие здания, внешняя отделка которых гармонирует с историческими деревянными и каменными домами прилегающего квартала. На закрытой дворовой территории запланированы парковочные места с возможностью зарядки электромобилей, кроме того, парковочные места с возможностью зарядки электромобилей будут также перед самим зданием.

Строительство начнется осенью 2024 года, с планами квартир и проектом дома можно ознакомиться более подробно ЗДЕСЬ.