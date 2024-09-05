Банк: цены на недвижимость продолжат расти или ожидается снижение?

Экономист банка Citadele Александрас Изгородинас пояснил, что по данным Евростата цены на недвижимость в Эстонии продолжают расти. По сравнению с третьим кварталом 2022 года, когда Европейский центральный банк запустил повышение процентных ставок, цены на недвижимость в Эстонии выросли в среднем на 8%. Цены на новые жилые объекты выросли на 13%, в то время как цены на старое жилье увеличились на 3,5%. „Однако последние данные демонстрируют, что своего пика достигли именно цены на новое жилье, а в первом квартале 2024 года они даже немного снизились – это было напрямую связано с повышением процентных ставок и снижением цен на строительные материалы“, - отметил Изгородинас.

Он добавил, что, несмотря на экономический спад в Эстонии и резко возросшие процентные ставки по жилищным кредитам, цены на недвижимость в целом продолжают расти: „94% всех жилищных кредитов на рынке кредитования Эстонии связаны с плавающими процентными ставками, то есть с Euribor, и поэтому рынок чувствителен к изменениям ставок. Продолжающийся рост цен указывает на структурные недостатки на рынке недвижимости – нехватка предложения компенсирует воздействие экономического спада и высоких процентных ставок“.

Недавно Европейский центральный банк начал цикл снижения процентных ставок после длительного периода их повышения. Первое снижение ставки произошло в июне 2024 года, и рынки ожидают дальнейшего снижения, поскольку инфляция в еврозоне замедляется, а экономическая ситуация – особенно в Германии – становится все сложнее. В связи с этим ожидается, что цены на недвижимость в Эстонии останутся высокими, причем их рост, вероятно, продолжится и в 2025 году. „Впрочем, на фоне предстоящего снижения Euribor, рынок недвижимости Эстонии окажется одним из крупнейших бенефициаров во всей еврозоне“, - добавил Изгородинас.

Экономист банка Citadele отметил, что хотя текущая ситуация частично способствовала переходу от владения недвижимостью к ее аренде, он не верит, что в Эстонии и других странах Балтии в этой связи произойдут значительные изменения: „Когда процентные ставки начнут снижаться, ожидается, что спрос на жилищные кредиты снова увеличится. В Литве первые признаки роста спроса на кредиты уже видны, и я думаю, что вскоре за Литвой последуют и другие страны Балтии“.