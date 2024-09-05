ЭКСПЕРТ | Квартирным товариществам трудно справляться с ремонтом домов даже при наличии пособий

В прошлом году государство выделило на реконструкцию многоквартирных домов в Эстонии 80 млн евро; открытие следующего раунда финансирования ожидается и в этом году.

Между тем, по словам специалиста банка SEB Рихо Треумута, современная реновация – это не только утепление фасада или ремонт крыши: „С изменением норм и требований, предъявляемых к современным условиям жизни, проекты реновации превратились в масштабные проекты реконструкции, более сложные как с точки зрения строительства, так и с точки зрения бюджета“.

В прошлом году больше всего заявок на реновацию в банк SEB подали из Тартумаа, Харьюмаа и Пярнумаа.

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