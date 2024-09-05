ЭКСПЕРТ | Квартирным товариществам трудно справляться с ремонтом домов даже при наличии пособий(2)
По словам экспертов, хотя квартирное товарищество, получившее пособие на реновацию дома, согласно требованиям государственного фонда KredEx, должно нанять технического консультанта, это не уменьшает нагрузку на правление товарищества, которая может стать камнем преткновения для бесперебойного процесса, пишет rus.err.ee.
В прошлом году государство выделило на реконструкцию многоквартирных домов в Эстонии 80 млн евро; открытие следующего раунда финансирования ожидается и в этом году.
Между тем, по словам специалиста банка SEB Рихо Треумута, современная реновация – это не только утепление фасада или ремонт крыши: „С изменением норм и требований, предъявляемых к современным условиям жизни, проекты реновации превратились в масштабные проекты реконструкции, более сложные как с точки зрения строительства, так и с точки зрения бюджета“.
В прошлом году больше всего заявок на реновацию в банк SEB подали из Тартумаа, Харьюмаа и Пярнумаа.
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