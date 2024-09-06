Предприниматель: малый инвестор не сможет заработать на аренде недвижимости

По его словам, это выражается в том, что количество предложений аренды несколько снизилось, а цены, в свою очередь, немного выросли.

„В целом нельзя сказать, чтобы цены на аренду в Таллинне сегодня были чрезмерно высоки. Если вопрос в том, может ли мелкий инвестор заработать при таких ценах на аренду, то, думаю, ответ на этот вопрос однозначно: нет“, – подчеркнул Рекор.