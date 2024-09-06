06.09.2024, 09:57
Предприниматель: малый инвестор не сможет заработать на аренде недвижимости
ФОТО: Shutterstock
Хотя цены на аренду квартир в Таллинне в последнее время немного выросли, малые инвесторы заработать на этом не смогут. Такого мнения придерживается Мартин Рекор, партнер компании Lumi Capital, которая занимается развитием и управлением арендной недвижимости, пишет dv.ee.
„С зимы рынок аренды в Таллинне укрепляется“, – сказал Рекор в эфире радио Äripäev.
По его словам, это выражается в том, что количество предложений аренды несколько снизилось, а цены, в свою очередь, немного выросли.
„В целом нельзя сказать, чтобы цены на аренду в Таллинне сегодня были чрезмерно высоки. Если вопрос в том, может ли мелкий инвестор заработать при таких ценах на аренду, то, думаю, ответ на этот вопрос однозначно: нет“, – подчеркнул Рекор.