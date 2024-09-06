Банк объясняет: как построить дом с помощью жилищного кредита и к чему надо быть готовым(1)
Интерес жителей Эстонии к строительству домов рядом с городом был высок во все времена. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане рассказывает о самых важных моментах, которые необходимо учитывать при строительстве дома с помощью кредита на покупку жилья.
„Пандемия Covid-19 парадоксальным образом открыла для людей возможности для более гибкого выполнения своих рабочих обязанностей, и сейчас всё больше людей работают из дома. Это также сделало более популярным переезд в более отдаленные от места работы привлекательные районы и позволило построить там собственный дом“, – говорит Ребане.
„Строительство дома – это долгий и сложный процесс. Если у вас нет земельного участка, есть два варианта: либо купить участок на те деньги, которые у вас есть, либо взять, например, Жилищный кредит. В последнем случае клиент должен иметь собственный взнос, пропорциональный стоимости участка, или дополнительное обеспечение на период строительства“, – сказал он.
По словам Ребане, получение разрешения на строительство – самый неопределенный этап в строительстве дома и основная причина, по которой оно часто занимает больше времени, чем планировалось. Застройщики, у которых еще нет разрешения на строительство, должны быть готовы к тому, что процесс подачи заявления займет несколько месяцев, а в некоторых случаях, нескольких лет.
Он пояснил, что если участок куплен за счет банковского кредита, то для получения разрешения на строительство применяется срок, установленный банком, а это значит, что на строительство дома и получение разрешения на строительство обычно дается до 24 месяцев. Однако для застройщика, не имеющего разрешения на строительство, срок в 24 месяца может оказаться недостаточным, чтобы завершить все необходимые этапы. Ребане отметил, что именно поэтому многие люди покупают участок земли, например, с помощью ипотеки или самофинансирования, поскольку в этом случае со строительство можно повременить.
„Можно продлить срок подачи разрешения, но для этого должна быть веская причина. Например, во время коронакризиса, когда задерживались сроки сдачи новостроек, банк пришел на помощь клиентам и продлил срок подачи разрешения на эксплуатацию. Однако это не оправдано, если строительство затягивается, например, потому, что владелец ведет строительство самостоятельно, и необходимые работы откладываются из-за нехватки времени“, – говорит Ребане.
В процессе строительства банк будет выдавать кредит поэтапно, а это значит, что по завершении каждого этапа необходимо заказывать новый отчет об оценке – это даст банку представление о ходе процесса. Кроме того, стоимость строящегося объекта должна увеличиваться с каждым этапом. По словам Ребане, на начальном этапе строительства стоимость недвижимости обычно не сильно возрастает, поскольку первоначальные работы, включая фундамент, напрямую не увеличивают ее стоимость. Однако стоимость начинает быстро расти после завершения возведения коробки дома.
Он предупреждает, что часто строительство дома обходится дороже, чем ожидалось, поэтому стоит заложить в бюджет как минимум на 10% больше денег. Не стоит забывать и о расходах на сад или обстановку.
„Необходимо также тщательно продумать все, что касается архитектуры и документации здания. Обычно это сложный и детальный процесс, поэтому целесообразно привлечь архитектора, который является специалистом в этой области, – это также придаст уверенности банку, финансирующему сделку. Я бы определенно рекомендовал обращаться к профессионалам и, при необходимости, к кредитному менеджеру“, – добавил Ребане.