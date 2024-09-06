Банк объясняет: как построить дом с помощью жилищного кредита и к чему надо быть готовым

„Пандемия Covid-19 парадоксальным образом открыла для людей возможности для более гибкого выполнения своих рабочих обязанностей, и сейчас всё больше людей работают из дома. Это также сделало более популярным переезд в более отдаленные от места работы привлекательные районы и позволило построить там собственный дом“, – говорит Ребане.

„Строительство дома – это долгий и сложный процесс. Если у вас нет земельного участка, есть два варианта: либо купить участок на те деньги, которые у вас есть, либо взять, например, Жилищный кредит. В последнем случае клиент должен иметь собственный взнос, пропорциональный стоимости участка, или дополнительное обеспечение на период строительства“, – сказал он.

По словам Ребане, получение разрешения на строительство – самый неопределенный этап в строительстве дома и основная причина, по которой оно часто занимает больше времени, чем планировалось. Застройщики, у которых еще нет разрешения на строительство, должны быть готовы к тому, что процесс подачи заявления займет несколько месяцев, а в некоторых случаях, нескольких лет.

Он пояснил, что если участок куплен за счет банковского кредита, то для получения разрешения на строительство применяется срок, установленный банком, а это значит, что на строительство дома и получение разрешения на строительство обычно дается до 24 месяцев. Однако для застройщика, не имеющего разрешения на строительство, срок в 24 месяца может оказаться недостаточным, чтобы завершить все необходимые этапы. Ребане отметил, что именно поэтому многие люди покупают участок земли, например, с помощью ипотеки или самофинансирования, поскольку в этом случае со строительство можно повременить.