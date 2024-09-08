Небо, море и тишина: недалеко от Таллинна появился домик с видом на залив и роскошные закаты(3)
Недалеко от Таллинна, на берегу залива Палдиски, появился уголок спокойствия, где тишина природы смешивается с шумом волн, пишет портал Gloss.ee.
Здесь, среди прибрежного леса, спрятан дом с прекрасным видом на море и большой частной территорией, которая станет настоящим убежищем для тех, кто ищет спокойствия и уединения.
Комфорт и уют здесь продуманы до мельчайших деталей. В ванной вас ждут пушистые полотенца, шампуни и гели для душа, а вечером можно расслабиться в горячей ванне, слушая спокойное дыхание моря. В спальнях также создано все для вашего удобства: мягкие простыни, плотные шторы и даже просторный шкаф для хранения ваших вещей. Приятным бонусом будет складная кроватка для маленьких гостей.
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