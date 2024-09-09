Эксперты по недвижимости: нас ждет начало строительного бума и поворот на рынке аренды?

В июле рынок вторичного жилья Таллинна удивил небольшим оживлением, и, по предварительным данным, количество сделок в августе выросло еще больше. Это дает продавцам возможность подталкивать сомневающихся к покупке, используя аргумент о том, что вскоре цены начнут расти и выбор сократится. Однако говорить о восстановлении рынка пока рано, пишет dv.ee.