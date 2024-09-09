Эксперты по недвижимости: нас ждет начало строительного бума и поворот на рынке аренды?(3)
В июле рынок вторичного жилья Таллинна удивил небольшим оживлением, и, по предварительным данным, количество сделок в августе выросло еще больше. Это дает продавцам возможность подталкивать сомневающихся к покупке, используя аргумент о том, что вскоре цены начнут расти и выбор сократится. Однако говорить о восстановлении рынка пока рано, пишет dv.ee.
Более явный поворот наблюдается на рынке аренды, где предложение сократилось, а цены выросли.
Долгое время говорилось, что инвестору нет смысла выходить на рынок аренды, так как золотые времена, когда арендатор покрывал свои кредитные выплаты и при этом оставались лишние деньги, давно прошли. Сейчас наблюдается избыток предложения, процентные ставки остаются высокими, а из-за инфляции стоимость денег падает, хотя цены на недвижимость остаются стабильными.