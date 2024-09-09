09.09.2024, 09:46
Шестимесячный Euribor снизился
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Шестимесячный Euribor к концу минувшей недели упал до самой низкой с апреля 2023 года отметки, пишет rus.err.ee.
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 6 сентября опустилась до 3,346%. Ниже этого уровня последний раз Euribor был 6 апреля 2023 года - 3,339%.
На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
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