Недвижимость
18.01.2025, 11:00

Какая судьба ждет последнее офисное здание советской эпохи в центре Таллинна?

 (12)
СИМВОЛ ЭПОХИ: Обветшавшее здание можно было бы смело использовать в интересах художников-экспериментаторов, архитекторов и других творческих людей.
СИМВОЛ ЭПОХИ: Обветшавшее здание можно было бы смело использовать в интересах художников-экспериментаторов, архитекторов и других творческих людей.
ФОТО: Коллаж: Валло Круузер/Delfi Meedia, Shutterstock, Эстонский архитектурный музей

Журналист Eesti Ekspress Пеэтер Кормашов рассказывает о настоящей капсуле времени — Доме проектировщиков, в отношении которого в городских планах на ближайшее будущее значится: „Подлежит сносу“.

Социалистическое архитектурное наследие Эстонии — постоянный источник споров. В последние годы много говорят о будущем двух объектов в Таллинне — мемориала Маарьямяэ и Горхолла. Однако есть в столице и третье крупное строение, которое находится под угрозой сноса, но о его существовании, возможно, знают даже не все таллиннцы.

Речь идет об 11-этажном офисном здании на Рявала, 8, так называемом Доме проектировщиков (архитекторы Пеэп Янес, Роман Урб, Арво Нийневяли и Март Порт), строительство которого было завершено в 1981 году. Оно стоит между торговым центром Kaubamaja, бизнес-центром Melon и бульваром Рявала.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (12)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии