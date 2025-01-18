18.01.2025, 11:00
Какая судьба ждет последнее офисное здание советской эпохи в центре Таллинна?(12)
ФОТО: Коллаж: Валло Круузер/Delfi Meedia, Shutterstock, Эстонский архитектурный музей
Журналист Eesti Ekspress Пеэтер Кормашов рассказывает о настоящей капсуле времени — Доме проектировщиков, в отношении которого в городских планах на ближайшее будущее значится: „Подлежит сносу“.
Социалистическое архитектурное наследие Эстонии — постоянный источник споров. В последние годы много говорят о будущем двух объектов в Таллинне — мемориала Маарьямяэ и Горхолла. Однако есть в столице и третье крупное строение, которое находится под угрозой сноса, но о его существовании, возможно, знают даже не все таллиннцы.
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