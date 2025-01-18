Какая судьба ждет последнее офисное здание советской эпохи в центре Таллинна?

Социалистическое архитектурное наследие Эстонии — постоянный источник споров. В последние годы много говорят о будущем двух объектов в Таллинне — мемориала Маарьямяэ и Горхолла. Однако есть в столице и третье крупное строение, которое находится под угрозой сноса, но о его существовании, возможно, знают даже не все таллиннцы.