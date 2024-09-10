Дочерняя фирма производителя деревянных домов обанкротилась: „Надо было закрыться раньше“

Лумп не видит большой трагедии в банкротстве дочерней компании Kodumajatehase AS. По крайней мере, не сейчас, так как убытки уже были учтены в концерне Kodumaja в предыдущие годы.

Лумп объяснил, что у Kodumajatehase AS, занимавшейся проектированием и строительством деревянных каркасных зданий, начались проблемы еще в 2019 году, когда провалились два проекта по строительству домов престарелых в Скандинавии. В годовом отчете компании указано, что клиент значительно задержался с выполнением своих обязательств, что вызвало проблемы с поставками и привело к значительным дополнительным расходам.