ЭКСПЕРТ | Нервотрепка: что делать с должником или пропавшим арендатором?

„Мы посоветовали арендодателю инициировать расторжение договора и немедленно приступить к поиску нового жильца, чтобы стороны могли как можно скорее расторгнуть существующий договор. Поскольку арендатор также не заплатил за аренду и коммунальные услуги за месяц, мы попросили арендодателя отправить ему соответствующее напоминание.

„Второй случай был немного сложнее. Жилец неожиданно сообщил арендодателю, что съехал из квартиры и оставил ключи в почтовом ящике. Однако период уведомления об отказе от бессрочного договора аренды составляет 3 месяца. Для расторжения договора с более коротким сроком уведомления необходимо согласие обеих сторон. В данном случае владелец не дал своего согласия, поскольку сначала хотел найти нового жильца“, — объясняет Лия Сихт.

Этот случай также показывает, что для разрешения проблемы достаточно общения и привлечения третьей стороны. Человек склонен погашать долги, если ему разъяснить конкретные сроки, а также конкретные действия в случае неуплаты“, — говорит юрист.

„Мы помогли арендодателю подготовить юридически правильное уведомление с требованием исполнить обязательства и дать арендатору 2 недели на погашение задолженности. Кроме того, в уведомлении были указаны дальнейшие действия арендодателя в случае невыплаты задолженности. Когда срок подошел, владелец сообщил, что арендатор выплатил свой долг и ситуация разрешилась за 2 недели.

„Арендодатели часто боятся того, что после выезда из квартиры арендатор не заплатит за последний месяц аренды. Именно так и произошло в нашем первом примере. После окончания срока аренды арендатор задолжал владельцу чуть более 900 евро за аренду и коммунальные платежи. Арендодатель обратился к нам, и мы посоветовали ему направить арендатору предупреждение о задержке платежа“, — рассказывает Лия Сихт.

Лия Сихт , глава юридического отдела Rendin , приводит примеры проблемных случаев и объясняет, как и насколько быстро они были разрешены.

К сожалению, арендодатель не смог быстро найти нового жильца, поэтому договор был расторгнут спустя 3 месяца. То есть арендатор нес перед арендодателем ответственность за все 3 месяца и должен был платить за аренду и коммунальные услуги. Арендодатель каждый месяц отправлял бывшему жильцу счета, но тот не оплатил ни один из них“, — объясняет юрист.

„После окончания срока аренды арендодатель направил арендатору окончательную сумму претензии с двухнедельным сроком оплаты. Задолженность по арендной плате и коммунальным платежам за 3 месяца составила 1930 евро. Поскольку к указанному сроку арендатор не выполнил требования, мы взяли на себя урегулирование дела и возместили арендодателю задолженность. От передачи претензии до выплаты компенсации прошло менее 24 часов.

История, затянувшаяся на 3 месяца, закончилась для владельца благополучно, но юридический отдел Rendin продолжает работать над этим делом и сегодня. Поскольку арендатор вовремя не погасил задолженность и не реагировал на наши письма, нам пришлось обратиться в суд.

При стандартном договоре аренды арендодатель, скорее всего, сам бы понес финансовые потери. Чтобы судиться с арендатором-должником, необходимы большие финансовые вложения. А сам процесс очень долог и утомителен. Суд может взыскать с арендатора сумму долга, но это не гарантирует, что человек выплатит ее и что судебный пристав сможет удержать эту сумму со счетов должника“, — говорит Сихт.

Случай 3: Арендатор оставил после себя большой ущерб и свинарник

„В третьем случае договор аренды был расторгнут должным образом, и жильцу оставалось заплатить за аренду и коммунальные услуги за последний месяц. Однако в данном случае задолженность играет весьма незначительную роль. Здесь важно то, что в квартире арендодатель обнаружил полный развал“, — говорит Сихт.