ЭКСПЕРТ | Рынки кредитования и недвижимости впервые в истории движутся в разных направлениях
Рынки кредитования и недвижимости обычно идут рука об руку, но сейчас они живут совершенно разной жизнью: первый достиг в июле исторического максимума, а второй демонстрирует скромные показатели. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане объясняет, почему так происходит и что это значит для покупателей жилья.
По словам Танеля Ребане, ситуация, когда рынок кредитования более активен, чем рынок недвижимости, никогда ранее не возникала в Эстонии и поэтому является исключительной. Однако у этой тенденции есть конкретная причина.
„Рынок недвижимости в настоящее время остаётся достаточно стабильным, с более низкой активностью, чем в прошлом. Однако весенние и летние месяцы удивили очень высокими показателями на рынке жилищного кредитования: оборот по жилищным кредитам составил 199 млн евро в мае, 190 млн евро в июне и почти 221 млн евро в июле, причём большее количество жилищных кредитов за один месяц выдавалось только один раз – в мае 2022 г. Это во многом связано с рефинансированием жилищных кредитов, которое становится все более популярным“, – говорит эксперт.
Повышенный интерес к рефинансированию был вызван, в частности, публичными разговорами о нем, в том числе соответствующими предложениями Банка Эстонии в начале этого года, но и некоторым снижением ставки Euribor. По сравнению с 4% в конце прошлого года, шестимесячный Euribor в начале сентября составлял 3,35%.
„Понятно, почему люди всё чаще интересуются рефинансированием: процентная маржа всё чаще обсуждается в различных группах социальных сетей, а также среди друзей и знакомых. Это также стимулирует интерес к предложениям, поскольку люди обращаются с просьбой о снижении процентной маржи как к своему банку, так и к конкурентам“, – пояснил Ребане.
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic, это создало благоприятную ситуацию, когда обострившаяся конкуренция между различными банками позволяет значительно снизить процентную маржу. „Кредитный портфель начал двигаться, и больше не стоит на месте. Таким образом, конкуренция на рынке кредитования теперь активна не только при приобретении новой недвижимости, но и при рефинансировании“, – добавил эксперт.
Кто может претендовать на рефинансирование?
По словам Танеля Ребане, это зависит от остатка задолженности по кредиту, срока кредитования и существующей процентной ставки. „Если, например, по 30-летнему кредиту осталось платить 10 лет, остаток по кредиту составляет 60 000 евро, а процентная маржа составляет 2%, то рефинансирование может не оправдать себя“, – говорит он.
Однако рефинансирование может быть рассмотрено в ситуации, когда кредит с процентной маржой 2% выплачивался всего несколько лет. „У каждого человека своя ситуация, но во многих случаях рефинансирование может сэкономить сумму, эквивалентную корзине продуктов в месяц“.
„Если несколько лет назад банки обычно предлагали ставку от 2%, то сейчас она опустилась до гораздо более низкого уровня. В банке Luminor, например, процентная ставка по Жилищному кредиту начинается от 1,35% плюс Euribor. Это может дать заёмщику значительную финансовую выгоду“, – объясняет руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.