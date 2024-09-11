ЭКСПЕРТ | Рынки кредитования и недвижимости впервые в истории движутся в разных направлениях

По словам Танеля Ребане, ситуация, когда рынок кредитования более активен, чем рынок недвижимости, никогда ранее не возникала в Эстонии и поэтому является исключительной. Однако у этой тенденции есть конкретная причина.

„Рынок недвижимости в настоящее время остаётся достаточно стабильным, с более низкой активностью, чем в прошлом. Однако весенние и летние месяцы удивили очень высокими показателями на рынке жилищного кредитования: оборот по жилищным кредитам составил 199 млн евро в мае, 190 млн евро в июне и почти 221 млн евро в июле, причём большее количество жилищных кредитов за один месяц выдавалось только один раз – в мае 2022 г. Это во многом связано с рефинансированием жилищных кредитов, которое становится все более популярным“, – говорит эксперт.

Повышенный интерес к рефинансированию был вызван, в частности, публичными разговорами о нем, в том числе соответствующими предложениями Банка Эстонии в начале этого года, но и некоторым снижением ставки Euribor. По сравнению с 4% в конце прошлого года, шестимесячный Euribor в начале сентября составлял 3,35%.

„Понятно, почему люди всё чаще интересуются рефинансированием: процентная маржа всё чаще обсуждается в различных группах социальных сетей, а также среди друзей и знакомых. Это также стимулирует интерес к предложениям, поскольку люди обращаются с просьбой о снижении процентной маржи как к своему банку, так и к конкурентам“, – пояснил Ребане.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic, это создало благоприятную ситуацию, когда обострившаяся конкуренция между различными банками позволяет значительно снизить процентную маржу. „Кредитный портфель начал двигаться, и больше не стоит на месте. Таким образом, конкуренция на рынке кредитования теперь активна не только при приобретении новой недвижимости, но и при рефинансировании“, – добавил эксперт.

Кто может претендовать на рефинансирование?