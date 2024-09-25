25.09.2024, 12:06
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Что делать, если сосед требует, чтобы я снес свой сарай?
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Читатель Maaleht интересуется, имеет ли сосед право требовать снести сарай.
„У меня с соседом возник спорт относительно забора и моего сарая. Сосед говорит, что мой деревянный сарай частично находится на его земле. Сарай был очень точно восстановлен в 2019 году на фундаменте старого сарая, новый я не строил. Все необходимые документы у волости получены, а после завершения строительства я внес сарай в кадастр. В начале и во время строительства два межевых знака стояли на месте.
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