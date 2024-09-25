ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Что делать, если сосед требует, чтобы я снес свой сарай?

„У меня с соседом возник спорт относительно забора и моего сарая. Сосед говорит, что мой деревянный сарай частично находится на его земле. Сарай был очень точно восстановлен в 2019 году на фундаменте старого сарая, новый я не строил. Все необходимые документы у волости получены, а после завершения строительства я внес сарай в кадастр. В начале и во время строительства два межевых знака стояли на месте.

Из-за моего сарая у нас с соседями произошел словесный конфликт. Сосед сказал, что этот сарай вообще нельзя было строить на этом месте, так как он загораживает им вид на парк. Высота сарая составляет 2,5 м от края дороги и 2 м от территории улицы. Вдобавок ко всему во время строительных работ на своем участке соседи передвинули один межевой знак в другое место, а второй межевой знак и вовсе исчез.