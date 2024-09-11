ФОТО | К расположенному на Балтийском вокзале отелю планируется пристройка

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус отметила, что реновация расположенного в начале улицы Вана-Каламая здания отеля и планируемая пристройка создадут возможность для уплотнения центральной части города и позволят разнообразить спектр услуг. „Центральная зона Балтийского вокзала служит воротами в Старый город, ведущими к морскому Таллинну, а фасад улицы Копли – одна из его представительных сторон. Особенно радует сохранение фасада исторического здания отеля и достижение архитектурного баланса между новым и старым. У гостей города появится новое место для проживания сразу возле железнодорожного вокзала, а у местных жителей – больше разнообразных услуг, доступных независимо от отеля“.

Планируемый участок находится в городской центральной зоне Теллискиви, а также в зоне охраны памятников старины Старого города. Согласно планировке, участки по адресу Копли, 2c и Вана-Каламая, 4 общей площадью 0,26 гектара будут объединены. Существующее здание сохранится, а новая постройка планируется вдоль улицы Вана-Каламая, продолжая существующую линию застройки. Со стороны улицы Копли предусмотрены коммерческие помещения, которые можно использовать независимо от гостиницы. Пятый этаж здания предназначен для общественного пользования, с возможностью расширения на крышу части здания на Вана-Каламая, 4.

Между новым и существующим зданиями останется двор, где будет экспонироваться задний фасад исторического здания, а летом там разместится уличное кафе. Новая часть здания, расположенная вдоль улицы Вана-Каламая, будет четырёхэтажной, как и соседнее здание. Это сохранит вид с причала Катарийны на Старый город.

Планировку составила компания K-Projekt AS. Таллиннский департамент городского планирования и управа района Пыхья-Таллинн организуют общественную презентацию планировки. С материалами детальной планировки можно ознакомиться в ТУТ .