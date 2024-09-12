Ремонт и стройка
12.09.2024, 08:55

Производитель домов закрывает подразделение и сокращает работников

 
Matek AS
Matek AS
ФОТО: Viktor Tund | Delfi Meedia

Производитель деревянных домов Matek закрывает подразделение в уезде Пярнумаа, поскольку объем полученных заказов оказался ниже ожидания. В этом глава компании обвиняет правительство, пишет dv.ee.

Работу прекращает подразделение в Вяндра, где трудится 11 человек. Там Matek планировал сосредоточиться на производстве продукции для реновации.

„К сожалению, уважаемые люди из правительства не смогли подписать постановление, которое позволило бы KredEx начать распределять субсидии и провести за следующие два года работы по реновации на сумму 600 миллионов евро. Это разрушительная для экономики деятельность“, – разочарованно прокомментировал руководитель Matek Свен Матс.

Для реновации должно быть использовано 330 млн евро из средств Евросоюза, срок использования которых истекает уже через три года.

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