Производитель домов закрывает подразделение и сокращает работников

Работу прекращает подразделение в Вяндра, где трудится 11 человек. Там Matek планировал сосредоточиться на производстве продукции для реновации.

„К сожалению, уважаемые люди из правительства не смогли подписать постановление, которое позволило бы KredEx начать распределять субсидии и провести за следующие два года работы по реновации на сумму 600 миллионов евро. Это разрушительная для экономики деятельность“, – разочарованно прокомментировал руководитель Matek Свен Матс.

Для реновации должно быть использовано 330 млн евро из средств Евросоюза, срок использования которых истекает уже через три года.