„Такого решения никто в Эстонии еще не видел“. Суд не разрешил семье построить дом, загораживающий соседу вид на море(8)
Таллиннский окружной суд отменил выданное самоуправлением разрешение на строительство, поскольку запланированный соседом дом закрыл бы вид на море человеку, проживающему через дорогу, пишет Maaleht.
„Я чувствовал, что справедливость восторжествует“. 13 августа Алар поднял на стене своего дома сине-черно-белый флаг и позволил себе бокал шампанского.
В этот день вступило в силу решение окружного суда об аннулировании выданного городом Хаапсалу разрешения на строительство, и теперь сосед не сможет построить семейный дом, который загородил бы Алару вид на море из его двора и окон.
Проживавший через дорогу и оставшийся без разрешения на строительство Вилле Йехе удивлен судебным решением: „Исходя из логики решения, теперь многие любящие поспорить владельцы недвижимости смогут лишить своих соседей разрешений на строительство. Если новое здание загораживает соседям вид на что-то – а это делает любое новое здание – будут идти в суд!“