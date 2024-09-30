„Такого решения никто в Эстонии еще не видел“. Суд не разрешил семье построить дом, загораживающий соседу вид на море

„Я чувствовал, что справедливость восторжествует“. 13 августа Алар поднял на стене своего дома сине-черно-белый флаг и позволил себе бокал шампанского.

В этот день вступило в силу решение окружного суда об аннулировании выданного городом Хаапсалу разрешения на строительство, и теперь сосед не сможет построить семейный дом, который загородил бы Алару вид на море из его двора и окон.

Проживавший через дорогу и оставшийся без разрешения на строительство Вилле Йехе удивлен судебным решением: „Исходя из логики решения, теперь многие любящие поспорить владельцы недвижимости смогут лишить своих соседей разрешений на строительство. Если новое здание загораживает соседям вид на что-то – а это делает любое новое здание – будут идти в суд!“

Часть жителей улицы в недоумении от судебного вердикта. „Невероятно“, — говорят они в унисон.

Уже заказано? Войти Ознакомься с пакетами Delfi Ознакомьтесь с возможностями оплаты