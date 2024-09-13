ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Как не оказаться обманутым при покупке недвижимости?

Не редки случаи, когда недвижимое имущество не соответствует условиям договора, то есть продавец нарушает обязанность, вытекающую из договора купли-продажи. При выяснении этого обстоятельства покупатель имеет право предъявить претензии продавцу, но только после выполнения двух важных обязательств, пишет юрист юридического бюро Progressor Игорь Алексин, пишет dv.ee.