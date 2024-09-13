ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Как не оказаться обманутым при покупке недвижимости?
Не редки случаи, когда недвижимое имущество не соответствует условиям договора, то есть продавец нарушает обязанность, вытекающую из договора купли-продажи. При выяснении этого обстоятельства покупатель имеет право предъявить претензии продавцу, но только после выполнения двух важных обязательств, пишет юрист юридического бюро Progressor Игорь Алексин, пишет dv.ee.
Напомним, что при продаже объекта недвижимости имущество не соответствует условиям договора, если оно не имеет оговоренных свойств, а именно:
не подходит для определенной, необходимой покупателю цели, о которой продавец знал или должен был знать в момент заключения договора;
не подходит для цели, для которой обычно используется данный вид имущества;
использованию имущества препятствуют положения закона, о которых продавец знал или должен был знать в момент заключения договора;
третье лицо имеет требование или иное право в отношении имущества, и это право лицо может предъявить.
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